クマが目撃されたのは５日の午前７時４０分ごろ。

【写真を見る】登校中カーブミラーに映るクマ３頭…見つけた小学生は…

ちょうど小学校の登校時間でした。

目撃情報があったのは山形県天童市蔵増。

３日からの雪で道路わきには雪も積もっています。

吐く息が白く染まるあさ、小学生たちは学校に向かっていました。



山形県では今年、異常なペースでクマが目撃されています。



11月末現在での目撃件数は2698件と去年の7倍以上にのぼり、学校でも注意が呼び掛けられていました。





そして、小学生たちが神社近くの細い道に差し掛かった時のこと…。

曲がり角の先の様子を映す、オレンジ色のカーブミラーに黒い影が映りました。

クマでした。その数３頭。



１頭は他の２頭より大きく、親子とみられます。



小学生たちはその場を離れ、いったん自宅に戻ります。



そのうち一人の家族が、警察に通報しました。

市や警察、猟友会が出動し周辺をパトロールしましたが、今のところクマの行方は分かっていません。



市や警察では近くの小学校の下校時間に合わせパトロールを行う予定です。



寒波が訪れ、雪が積もる中でも、生活のすぐ近くに迫るクマ。

「雪が降ったら出ないと思った。とても怖い」

取材に近所の人はこう話しました。