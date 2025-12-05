Googleは、Google AI Ultraの契約者向けに「Gemini」アプリで「Gemini 3 Deep Think」の提供を開始した。同モードは、推論能力が大幅に改善しており、最先端モデルでさえ苦戦するような複雑な数学、科学、論理の問題にも取り組めるという。

「Gemini 3 Deep Think」は、「Humanity’s Last Exam」でツールを使わずに41%、また「ARC-AGI-2」ではコード実行ありで前例のない45.1%を記録するなど、各種ベンチマークで高いスコアを記録した。

これは、高度な並列推論を用いて複数の仮説を同時に探索するためで、国際数学オリンピックや国際大学対抗プログラミングコンテスト（ICPC）世界大会で金メダルクラスの成績を収めた「Gemini 2.5 Deep Think」系の技術をさらに発展させているという。

Google AI Ultraの契約者は、本日よりプロンプトバーで「Deep Think」を選び、モデルのドロップダウンメニューから「Gemini 3 Pro」を選ぶと、「Gemini 3 Deep Think」モードが試せる。