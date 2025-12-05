堀ちえみ、夫への誕プレ探しで苦戦するもヴィトンで発見「コレだ！！！」

タレントの堀ちえみが3日に自身のアメブロを更新。夫・尼子勝紀さんへの誕生日プレゼントを探す中でハプニングに見舞われながらも、無事に購入できたことを報告した。

この日、堀は「歯科医院での治療のあと、内緒で主人の誕プレを買いに行こう！」と計画していたものの、尼子さんから「歯の治療の間待ってるから一緒にランチ食べよう」と誘われてしまったことを告白。「ど、ど、どうしよう とりあえずは一緒に出るか…」と、ひとまず尼子さんと一緒に出かけることになった心境を明かした。

その後、更新したブログでは「打ち合わせを控えていた主人と別れて…それから松屋さんの、紳士服売り場などでうろうろ」と、1人でプレゼント探しを再開したことを報告。しかし、お目当ての品はなかなか見つからなかったようで「主人が欲しいであろう、こう言った物は需要が減ってきたみたい。なかなか数も品揃えもなく、昨日から結構苦労しています」と苦戦した様子をつづった。

最終的に「ここで購入するのが一番かなと、そう思いまして…ルイヴィトンへ」と足を運んだことを明かし「こちらの商品は他のブランドのものと違い、コレだ！！！と納得できた」と、無事にプレゼントが見つかったことを報告。「ルイヴィトンで、主人の誕プレを無事にゲットしました！」とつづった。

さらにプレゼントが入った紙袋は期間限定品だったといい「もちろんこの期間しかなく、しかも店舗でも入るところと、入らないところがあるそうです。ラッキー」とコメント。最後に「あ、主人がラッキーなのか」とお茶目につづった。