芸人の紺野ぶるま（39）が4日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」に出演。人気芸人の目撃談を語った。

同番組で、お笑いコンビ「たんぽぽ」の白鳥久美子と共演した紺野。かつて目撃した光景として「コインランドリーで、たんぽぽさんが何かを洗濯してた」と告白。「私はまだ1年目で、凄い面白い先輩というか、女芸人の凄い人達っていうイメージ」と当時の印象を語った。

これを受けて白鳥は「思い出した！川村さんその時、家がなかったのよ」と回想。「マンガ喫茶に行ったり、うちもお友達と住んでたから住まわせるわけにはいかなくて、そんな時に“お洗濯したい”って言って、行ってたんだと思う。それで確か、下着とかを盗まれたりしてたんじゃないかな」と思い返した。

自身の芸歴について紺野は「今月で17年目なんですよ、だから17年前の話なんです」といい、「17年前のコインランドリーで、川村さんが洗濯機のあたりで“もうどうすればいいか分かんない”とか言ったら、白鳥さんが凄い不機嫌そうに“そこ押すんだよ”、“洗剤入れ過ぎ、もったいない”とか言ってて」と振り返った。

そのため「私は舞台上で（アゴをつかまれて）“コッペパンじゃないよ！”みたいな、ポップな白鳥さんしか見てないから、白鳥さんってピリピリしてるんだって」と、舞台上とは異なるイメージに衝撃を受けたことを打ち明けた。

しかし白鳥は苦笑いしながら「川村さんは謎の不器用加減があるから、“今からライブの前にやんなくていいじゃん”っていうのもあったんだと思う」と推測。「そういうの、いっぱいあったわ〜」と懐かしんでいた。