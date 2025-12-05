プロ野球・楽天は5日、新入団選手発表会見を行いました。

会見冒頭には、ユニホームに袖を通した選手たちが1人ひとり名前をコールされ登場。会場にはファンクラブ会員も同席しており、選手らは振り返り背番号をしっかりと見せました。その後、脱帽して一礼し自身の席へ向かいました。この会見には三木肇監督と石井一久GMも参加し、ルーキーたちと躍進していく思いを語りました。

ドラフト1位ルーキーの藤原聡大投手は「真っすぐとスライダーに自信があるのでそれを軸に、東北の地にリーグ優勝・日本一を届けられるような、ワクワクさせられるような投手になれるように頑張ります」とコメント。色紙には目標であるという「沢村賞」という文字を刻みました。

出席した三木監督は、ユニホーム姿の選手らを見て「早くプレーしている姿を見たいな」と笑顔。続けて「彼らがこのチームを代表する選手になってくれる期待と、みんなと仕事として野球をできる喜びを感じながら全力でサポートしていきたい」と語りました。

◇新入団選手と背番号は以下の通り

1位：藤原聡大(投手) 13

2位：伊藤樹(投手) 20

3位：繁永晟(内野手) 30

4位：大栄利哉(捕手) 72

5位：伊藤大晟(投手) 79

6位：九谷瑠(投手) 45

7位：阪上翔也(外野手) 42

＜育成＞1位：幌村黛汰(外野手) 1262位：大坪梓恩(外野手) 1293位：中沢匠磨(投手) 1334位：金子京介(内野手) 1345位：島原大河(捕手) 122