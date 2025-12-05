元宝塚トップスターで女優の一路真輝が、５日に東京・パルテノン多摩大ホールで開幕する舞台「キオスク」（ローベルト・ゼーターラー作、石丸さち子演出、１０日まで）に出演する。

１９３８年ナチスドイツに併合されるオーストリアを舞台に、時代に翻弄（ほんろう）されながらも懸命に生きる人々を描く。主人公はウィーンのキオスク（タバコ店）で働く中、苦悩しながら成長していく多感な１７歳の青年フランツ（一色洋平）。一路は遠く離れた湖畔に暮らす青年の母親を演じる。息子から届く絵はがきが心の支えだ。

一路といえば、人気のウィーンミュージカル「エリザベート」。宝塚時代に黄泉の帝王トートを、退団してから皇后エリザベートを演じてきた。「今回の作品でお声掛けされたときも、オーストリアの話なのでやりませんか、とおっしゃった方がいらして」。その関係者もオーストリアといえば、ウィーンといえば、一路だと連想したのだろう。

「この作品は『エリザベート』の世界とは真逆でしょうね。（市井の人々を描いた）その世界観に自分自身をなじませるため、最初はウィーンの映画や小説、生活や食事など人々の暮らしを知ること」から作品への理解を深めていったという。劇中での手紙のやり取りを中心に、息子と母親が互いをどう思いやり、心を通わせて生きていくのかも見どころ。

「エリザベート」のファンなら、どうしても母と息子ルドルフの悲劇的な親子関係と比較してしまう人もいるだろう。「両作では立場も時代も大きく異なりますしね。今回の母親と息子は本当に両思い。経済状況が厳しく、子どもを出稼ぎで遠く離れたところに行かせる。常に息子を思いながら暮らしていて。すごくほほえましい関係ですね」役を慈しむような口調で話す。

「キオスク」には２０１９年のリーディングから関わっている。今作を知り尽くす、欠かせない存在だ。一路は１９８２年に初舞台を踏んでから、来年４５年目になる。ここまで続いたのは、仕事に丁寧に向き合ってきた証に他ならない。「こうやって長い年月、オーストリアの作品に関われることにも感謝したいですね」。これからも出会い、巡り合わせを大事にしていきたいという。共演はキオスク店主役の石黒賢、精神分析学者フロイト教授役の山路和弘ら。