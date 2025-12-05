明治安田J1リーグは6日に最終節が行われ、首位の鹿島（勝ち点73）と2位の柏（同72）に絞られた優勝争いがついに決着する。柏はホームに町田を迎え、勝利した上で鹿島が横浜Mに引き分け以下なら無条件で14年ぶり2度目の頂点に立つ。5日は千葉県柏市内のクラブ施設で全体練習を行い、完全非公開で最終調整した。

練習後には取材対応が行われ、DF古賀太陽（27）は「プレッシャーはもちろんあると思うし、この1試合の重みは感じるけど、この状況を楽しめる要素が多い」と待ち望む。前日4日にはクラブが町田戦のチケット完売を発表。ここまで全37試合フル出場の鉄人は「今シーズン積み上げたものを発揮しながら満員のスタジアムで勝つ姿を見せたい」と見据えた。

FW細谷真大（24）は前節の新潟戦でプロ初のハットトリックを決めており、優勝をたぐり寄せる一撃に期待が懸かる。「ファンとサポーターのために勝ちを届けたい。自分の持っているものを出したい」と意気込んだ。

シーズン前半の町田戦は雨が降る敵地で0―3の完敗。相手が誇る堅守を崩し、セットプレーの警戒がポイントになる。古賀が「セットプレーや流れの中でも隙を突いてくる相手。何をされても大丈夫なメンタリティーでピッチに立つ」と言えば、細谷は「セットプレーで失点しないことが重要。前から来ると思うので、思い切るところ、つながるところをはっきりすることが必要」とイメージしていた。