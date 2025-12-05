·àºî²È¤ÈÉã¿ÆÉÁ¤¯¡ÖÉ¡·ì¡×¡¢³ä¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¤´¶¾ð¤ò¾ô²½¡Ä¥·¥å¥ì¥Ã¥À¡¼»æÊÒ¤ò°ä¹ü¤Ë¸«Î©¤Æ¡Ö¹ü¾å¤²¡×
¡¡£±£±·î¤Ë¾å±é¤µ¤ì¤¿¹¥ÉñÂæ¤ò¡¢±é·àÃ´Åöµ¼Ô¤¬¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉðÅÄ¼Âº»»Ò¡¡¿·¹ñÎ©·à¾ì¤Î³¤³°¾·æÛ¡Ê¤·¤ç¤¦¤Ø¤¤¡Ë¸ø±é¡ÖÉ¡·ì¡×¤ÏÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¤ÇÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë·àºî²È¡¦±é½Ð²È¥¢¥ä¡¦¥ª¥¬¥ï¤Î¼«ÅÁÅªºîÉÊ¡£ÀÞ¤ê¹ç¤¤¤Î°¤«¤Ã¤¿Éã¿Æ¤Î»à¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Èà¤È¤Î´Ø·¸À¤ò´ÑµÒ¤ò´¬¤¹þ¤ó¤ÇÉÁ¤¯¡£ÇÐÍ¥¤¬¡ÖÉã¿Æ¤Î¤³¤È¤ò¹¥¤¤«¡×¤Ê¤É¤ÈµÒÀÊ¤ËÌä¤¤¤«¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢»×¤ï¤º¼«Ê¬¤ÎÉã¿Æ¤Î´é¤òÆ¬¤ÎÊÒ¶ù¤ËÉâ¤«¤Ù¤Æ¸«¤¿¡£´ÑµÒ¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÉã¿Æ¤ä²ÈÂ²¤Ø¤Î´¶¾ð¤¬¡¢ºîÉÊ¤Î¸«¤¨Êý¡¢´¶¤¸Êý¤Ë¤â±Æ¶Á¤·¤½¤¦¤À¡£
¡¡¾®´Ö°æÍõ»Ò¡¡åÌÌ©¡Ê¤Á¤ß¤Ä¡Ë¤Ë·×»»¤µ¤ì¤¿¥Ï¥¤¥»¥ó¥¹¤ÊÉñÂæ¡£¤¿¤ï¤¤¤Î¤Ê¤¤¼ºÇÔ¤ÎÏÃÂê¤Ç»Ï¤á¡¢¤½¤ì¤¬¡ÖÉã¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤ªÁò¼°¤ò¤¢¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ºî¼Ô¤Î¸å²ù¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£½ªÈ×¡¢´ÑµÒ¤ËÉã¤Ø¤Î»×¤¤¤ò»æ¤Ë½ñ¤«¤»¤¿¼ñ¸þ¤¬¥æ¥Ë¡¼¥¯¡£²ó¼ý¸å¤ËÁ´¤Æ¤ò¥·¥å¥ì¥Ã¥À¡¼¤Ë¤«¤±¡¢¤½¤Î»æÊÒ¤ò°ä¹ü¤Ë¸«Î©¤Æ¤ÆÍÆ´ï¤ËµÍ¤á¤ë¡Ö¹ü¾å¤²¡×¤Îºî¶È¤Ï¡¢³ä¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¤´¶¾ð¤ò¾ô²½¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»³ÆâÂ§»Ë¡¡ÇÐÍ¥ºÂ¡ÖÂ¸ºß¾ÚÌÀ¡×¤Ï·àºî²È¡¢Ä¹ÅÄ°é·Ã¤Î¿·ºî¡££²£°À¤µªÁ°È¾¡¢¿ô³Ø¼Ô¤¿¤Á¤¬Ì¤²ò·è¤ÎÆñÌä¡Ö¥ê¡¼¥Þ¥óÍ½ÁÛ¡×¤Î¾ÚÌÀ¤ËÄ©¤à¤µ¤Þ¤òÉÁ¤¤¤¿¡£¼´¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢±Ñ¥±¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸Âç¤Î¿ô³Ø¼Ô¥Ï¡¼¥Ç¥£¡Ê»ÖÂ¼»Ë¿Í¡Ë¤È¥ê¥È¥ë¥¦¥Ã¥É¡ÊÌî¡¹»³µ®Ç·¡Ë¤ÎÍ§¾ð¤ÈÊÌ¤ì¤ÎÊª¸ì¡£Èà¤é¤Ë²Ã¤¨¡¢¥é¥Þ¥Ì¥¸¥ã¥ó¡Ê»³ÅÄ¹×±û¡Ë¡¢¥¢¥é¥ó¡¦¥Á¥å¡¼¥ê¥ó¥°¡Ê¿¹»³ÃÒ´²¡Ë¤È¡¢ÅÐ¾ì¤¹¤ëÅ·ºÍ¿ô³Ø¼Ô¤¿¤Á¤Ï³§¡¢¿Í´ÖÎ¥¤ì¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÉÁ¤Êý¤â¹ª¤ß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Í´À®½¨¼ù¡¡º®ÆÙ¡Ê¤³¤ó¤È¤ó¡Ë¤È¤·¤¿À¤³¦¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¿¿Íý¤ÎÈþ¤òµá¤á¤Æ³ÊÆ®¤¹¤ë¿ô³Ø¼Ô¤ÎÃµµæ¿´¡¢ÀïÁè¤ËËÝÏ®¡Ê¤Û¤ó¤í¤¦¡Ë¤µ¤ì¤ëÀÚ¤Ê¤µ¤¬âÃÆéÂî»Ì¡Ê¤¿¤«¤·¡Ë¤Î±é½Ð¡¢¿ù»³»ê¤Î¥·¥ã¡¼¥×¤ÊÁõÃÖ¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤ÆÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢Ææ²ò¤¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¤¢¤ëÀº¿À²ÊÉÂ±¡¤Î¾¯½÷¡ÊÄÇÌ¾·ÅÅÔ¡Ê¤±¤¤¤È¡Ë¡Ë¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¡¢ËÜ¶Ú¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤¿¤Î¤¬ÀË¤·¤¤¡£
¡¡»³Æâ¡¡£Ë£Á£Á£Ô¡ß¾ë»³ÍÓ¡Ê¤·¤í¤ä¤®¡Ë¤Î²ñ¡Ö¾¡¼ê¤ËÂÃ¡Ê¤Ä¤Ð¡Ë¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë´Å¤µ¡×¤Ï²Î¤ÎÎý½¬¤Ë½¸¤¦ÃË¤¿¤Á¤Î°¦Íß¤ò¤á¤°¤ë¥°¥À¥°¥À¤Ê¥É¥é¥Þ¡£Îô¾ð¡¢¼»ÅÊ¡¢²¼¿´¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÈÑÇº¤òºî¡¦±é½Ð¤Î»³Æâ¥±¥ó¥¸¤ÏÅ°ÄìÅª¤ËÉÁ¤¯¡£¼ã¤¤»í¿Í¡ÊÃæ»³µá°ìÏº¡Ë¤Ë¤è¤í¤á¤¯ÊÛ¸î»Î¡Ê¥·¥½¥ó¥Ì¡¦¤¸¤í¤¦¡Ë¤ÎºÊ¡Ê¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«¡Ë¡¢¤½¤³¤Ë³ä¤ê¹þ¤à»í¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¡ÊÅòÀî¤Ò¤Ê¡Ë¤Ê¤É¡¢ÇÐÍ¥¤Î¸ÄÀ¤ÈÌòÊÁ¤¬ÀäÌ¯¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¾®´Ö°æ¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¾ìÌÌ¤¬ÅâÆÍ¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤¤ä¡¢Î®Îï¤Ë¥Ô¥¢¥ÎÈ¼ÁÕ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¬¤»¤ê¤Õ¤ò¤·¤ã¤Ù¤ê¤À¤·¤¿¤ê¡¢³ÚÉè¤ò¤á¤¯¤ë¿Í¤¬¼Â¤Ï½ÅÍ×¤ÊÌò¤ò±é¤¸¤ëÇÐÍ¥¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢°Õ³°À¤ÎÏ¢Â³¡£ÆÈÆÃ¤ÎÉâÍ·´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¼Ò²ñÀ¸³è¤òÁ÷¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¥Õ¥ï¥Õ¥ï¤·¤¿¿Í¡¹¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬½ù¡¹¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÈÃç¤¬¤¤¤¤ÃË¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¤À¤±¤¬¡¢·ë¶ÉÃ¯¤È¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤³¤È¤â¡¢°Õ³°À¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡ÉðÅÄ¡¡Ê¸³ØºÂ¤¬·àÃÄ¤Îºâ»º±éÌÜ¡Ö²Ú²¬ÀÄ½§¤ÎºÊ¡×¤ò±»³¿Î¤Î±é½Ð¤Ç¾å±é¤·¤¿¡£¹¾¸Í»þÂå¡¢Ëã¿ìÌô¤Î¸¦µæ¤ËË×Æ¬¤¹¤ë°å»Õ¤ÎÀÄ½§¡ÊÈÐß·Ì÷µ¯¡Ê¤¦¤Í¤¶¤ï¤ä¤¹¤æ¤¡Ë¡Ë¤Î²È¤Ç¡¢Êì¡Ê¾®ÌîÍÎ»Ò¡Ë¤ÈºÊ¡ÊµÈÌî¼Â¼Ó¡Ë¤¬Áè¤¦¤è¤¦¤Ë¼«¤é¼Â¸³Âæ¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤¹¤ë¡£¿ùÂ¼½Õ»Ò¤ÎÅö¤¿¤êÌò¤À¤Ã¤¿Êì¤ò±é¤¸¤¿¾®Ìî¤Ë°Ò¸·¤¬¤¢¤ê¡¢ÀÄ½§¤ÎËåÌò¤ÎÊ¿ÂÎ¡Ê¤Ò¤é¤¿¤¤¡Ë¤Þ¤Ò¤í¤ÏÄ¹Ç¯Èë¤á¤Æ¤¤¿»×¤¤¤ò¹Ê¤ê½Ð¤¹½ªÈ×¤¬½Ð¿§¡£¼ÂÎÏÇÉ¤ÎÇÐÍ¥¤¬¤½¤í¤¤¡¢·àÃÄ¤ÎÄìÎÏ¤ò´¶¤¸¤¿¡£
¡¡Í´À®¡¡ÀÄÇ¯ºÂ¤Î¡Ö²»³Ú·à¡¡¥×¥ì¥Ó¥å¡¼¡×¤¬Ê¸¶ç¤Ê¤·¤Î²÷ºî¡£ÁáÁ¥Áïºî¡¢¶âß·ºÚÇµ±Ñ¡Ê¤Ê¤Ê¤¨¡Ë±é½Ð¤Ç¡¢½ªÀïÄ¾¸å¡¢¥ì¥Ó¥å¡¼·àÃÄ¤Î¸µ¥À¥ó¥µ¡¼¡Ê¾®ÊëÃÒÈþ¡Ë¤¬Æ¯¤¯µÊÃãÅ¹¤Ë½¸¤Þ¤ëÃË½÷¤ÎÌ´¤ä³ëÆ£¤òÉÁ¤¯¡£Åö»þ¤Î³«ÊüÅª¤Ê¶õµ¤¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÌÀ¤ë¤¤²Î¤äÍÙ¤ê¤ò¾®Êë¤ä°ÂÆ£Æ·¡¢¾¾·§¤Ä¤ë¾¾¤é½÷À·àÃÄ°÷¤¬¤¤¤¤À¼¤È·Ú²÷¤Ê¿È¤Î¤³¤Ê¤·¤Ç·«¤ê½Ð¤·¤¿¤Î¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»³Æâ¡¡£Ê£Á£Ã£Ò£Ï£×¤Î¡Ö£Ô£È£É£Ó¡¡£È£Ï£Õ£Ó£Å¡×¤Ï·àÃÄ½é¤ÎËÝÌõ·à¡£ÆÈÆÃ¤Ê¥ë¡¼¥ë¤Ç±¿±Ä¤µ¤ì¤ë±Ñ¹ñµÄ²ñ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢£±£¹£·£°Ç¯Âå¤ÎÂ¿¿ôÇÉ¹©ºî¤Î¥É¥é¥Þ¤òÆüËÜ¤Î´ÑµÒ¤Ë¤â³Ú¤·¤á¤ë·Á¤Ç¥Æ¥ó¥ÝÎÉ¤¯¸«¤»¤¿¡£Ï«Æ¯ÅÞ¤ÈÊÝ¼éÅÞ¤ÎÀï¤¤¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï´¶³Ð¤ÎÌÌÇò¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Í´À®¡¡¸½Âå¥À¥ó¥¹¤Î½¨ºî¤âÁê¼¡¤¤¤À¡£¿¶ÉÕ²È¤ÎËÌÂ¼ÌÀ»Ò¤Ï¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Ì£Ï£Î£Ç¡¡£Ó£Ô£Ò£Ï£Î£Ç¡¡£È£Á£Ð£Ð£Ù¡¡£Ä£Å£Á£Ô£È¡×¤Ç¥¤¥ó¥É¤Î²»³Ú²È¤Î²¹¤«¤¤À¼¤ä¡¢¥À¥ó¥µ¡¼¤¿¤Á¤ÎÍºÊÛ¤Ê¿ÈÂÎ¤Ë±ÇÁü¡¢²»³Ú¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤Æµ²±¤È»à¤Î¸òºø¤äÀ©ÅÙ¤ÈÀ¸¤¤ë¤³¤È¤Î¤»¤á¤®¹ç¤¤¤Ê¤É¤òÉÁ¤¤¤¿¡£¥Õ¥é¥á¥ó¥³ÉñÍÙÃÄ¥¢¥ë¥Æ¡¡¥¤¡¡¥½¥ì¥é¤¬²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼°íÂÀÏº¡Ê¤«¤º¤¿¤í¤¦¡Ë¤ÈÁÈ¤ó¤À¡Ö¥¤¥ó¡¦¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¡×¡¢£Î£Ä£Ô£²¤È¥Ô¥Ê¡¦¥Ð¥¦¥·¥å¡¡¥ô¥Ã¥Ñ¥¿¡¼¥ëÉñÍÙÃÄ¤ÎÍèÆü¸ø±é¤â¸«±þ¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£