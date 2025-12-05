Ｊ１神戸の吉田孝行監督（４８）が５日、最終節の京都戦（６日、サンガスタジアム）に向けオンライン取材に応じ、「最後に勝って終わりたいし、自分は（アジア・チャンピオンズリーグ・エリートを含め）２試合を責任もって集中してやるだけ」と、リーグ戦では９月２７日以来となる勝利を誓った。

１１月３０日・ＦＣ東京戦のホーム最終戦セレモニーで今季限りの退任を発表。「サポーターの皆さんから感謝の言葉をかけていただき、ありがたいし、選手にも感謝でいっぱい」と振り返り「だからこそ残り２試合、手を抜く気はなく準備した」と気合を込めた。

現在５位の神戸は、対戦相手の３位・京都と勝ち点１差。勝てば、４位広島の結果次第で３位が確定する。「嫌な相手、強い相手との対戦。ただ自分たちも同じような武器を持っていて、ぶつかり合い。どちらが早く攻めて相手を後ろ向きにさせるかと勝負になる」と分析した。

主将のＤＦ山川哲史（２８）は吉田監督について「（２２年に）難しい状況で監督を引き受けて、強くしてもらった」と感謝の気持ちを示し、「（退任は）難しい決断だったのかなと思ったが、感謝の気持ち、成長した姿を試合にぶつけたい」と最終節を集大成に掲げた。