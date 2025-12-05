「東京コミコン2025」『バック・トゥ・ザ・フューチャー』公開40周年記念ブースが充実 ─ 「デロリアン」フォトスポットや小道具＆衣裳展示、物販も

ポップカルチャーの祭典「東京コミコン2025」が、2025年12月5日に幕張メッセで開幕した。

ブースの目玉は、今年公開40周年を迎える『バック・トゥ・ザ・フューチャー』（1985）の大型ブース。大型モニターで予告編映像が流れ、バルーンが上がったほか、デロリアンのフォトスポットや、劇中衣裳やホバーボードなど小道具の展示、充実の物販など見どころたっぷりだ。

『バック・トゥ・ザ・フューチャー Part2』に登場したスポーツ年鑑、新聞「USA Today」、ビフのマッチ箱。

また、ブースの内外では日本を代表する漫画家・イラストレーター総勢10名による『バック・トゥ・ザ・フューチャー』イラストが展示されており、物販ブースでは関連商品も販売されている。参加アーティストは、稲田浩司、桂正和、萩原一至、宮下あきら、森田まさのり、風間雷太、さいとうなおき、タケウチリョースケ、冨士原良、lack（写真はその一部）。

『バック・トゥ・ザ・フューチャー』物販エリア

ペプシパーフェクトのコラボボトルも見逃すな

『バック・トゥ・ザ・フューチャー』特設ブースの真向かいにはペプシパーフェクトのキッチンカーが登場。『バック・トゥ・ザ・フューチャー』とのコラボボトルは現時点では会場限定販売だという（一般発売については不明）。

「東京コミコン2025」には、ドク役のクリストファー・ロイド、マーティの母ロレイン・マクフライ役のリー・トンプソン、ビフ・タネン役のトム・ウィルソン、マーティの恋人ジェニファー役のクローディア・ウェルズが参加。最終日（12月77日）にはセレブ・ステージにも登壇します。

東京コミコン2025 開催概要

名称 東京コミックコンベンション2025 （略称：東京コミコン2025） 会期 2025年12月5日（金）11:00～19:0012月6日（土）10:00～19:0012月7日（日）10:00～18:00 ※開催時間は変更となる可能性があります 会場 幕張メッセ（〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬2-1）1ホール～6ホール予定 主催 株式会社東京コミックコンベンション、東京コミックコンベンション実行委員会 イベント内容 国内外映画、コミックなどの最新情報公開、企業出展（限定・先行商品の販売、グッズの展示など）実際に映画で使用されたプロップ（小道具）やレアグッズの展示、最新技術を使った様々なコンテンツの体験、海外セレブ俳優との交流、ステージでのライブやパフォーマンス、コスプレイヤーとの交流、コンテスト、漫画家やイラストレーターの作品展示や販売、「アーティストアレイ」 お問い合わせ先 東京コミックコンベンション事務局 info@tokyocomiccon.jp