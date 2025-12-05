セバスチャン・スタン、マッツ・ミケルセンらいきなり全員集合「東京コミコン2025」セレブ20名勢揃いの圧巻オープニングステージ【写真73枚】

ポップカルチャーの祭典、「東京コミコン2025（東京コミックコンベンション2025）」が2025年12月5日に開催初日を迎えた。幕張メッセのステージでは、同イベント史上最多となる来日セレブがいきなり勢揃いで登場。会場を熱狂の渦に巻き込んだ。

「東京コミコン」オープニングステージでは例年、来日セレブが一人ずつ登場する形式だが、人数最多となる今年からは新展開。白幕が振り落とされると、全セレブが並び立っているという圧巻の登場シーンとなった。

東京コミコン2025 開幕！



今年はなんと、白幕振り落としで豪華来日セレブがいきなり勢揃い！



見て、この豪華さ…… - THE RIVER (@the_river_jp)

ステージに登場したのは、イライジャ・ウッド、カール・アーバン、リー・トンプソン、トム・ウィルソン、クローディア・ウェルズ、ダニエル・ローガン、ジョン・バーンサル、クリスティーナ・リッチ、イヴァナ・リンチ、ノーマン・リーダス、ショーン・パトリック・フラナリー、ジャック・クエイド、マッツ・ミケルセン、浅野忠信、ピルウ・アスベック、セバスチャン・スタン、ジム・リー、C.B.セブルスキー、フランク・ミラー、クリストファー・ロイド。MCは中丸雄一。PR大使の伊藤もえ、アンバサダーの山本耕史も登場した。

セバスチャン・スタン、東京コミコン2025！！！！



あ”ぁ！！！ - THE RIVER (@the_river_jp)

登壇ゲストはそれぞれ一言挨拶を述べた後、揃いの法被姿で恒例の鏡開き。ステージのあちこちでセレブ同士が談笑する、豪華絢爛のオープニングステージとなった。

東京コミコン2025 開催概要

名称 東京コミックコンベンション2025 （略称：東京コミコン2025） 会期 2025年12月5日（金）11:00～19:0012月6日（土）10:00～19:0012月7日（日）10:00～18:00 ※開催時間は変更となる可能性があります 会場 幕張メッセ（〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬2-1）1ホール～6ホール予定 主催 株式会社東京コミックコンベンション、東京コミックコンベンション実行委員会 イベント内容 国内外映画、コミックなどの最新情報公開、企業出展（限定・先行商品の販売、グッズの展示など）実際に映画で使用されたプロップ（小道具）やレアグッズの展示、最新技術を使った様々なコンテンツの体験、海外セレブ俳優との交流、ステージでのライブやパフォーマンス、コスプレイヤーとの交流、コンテスト、漫画家やイラストレーターの作品展示や販売、「アーティストアレイ」 お問い合わせ先 東京コミックコンベンション事務局 info@tokyocomiccon.jp