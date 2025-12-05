King ＆ Prince永瀬廉「20歳になって最初にお酒を飲んだ他人」先輩との交流明かす
【モデルプレス＝2025/12/05】King ＆ Princeの永瀬廉が、4日放送のテレ東の音楽トークバラエティ番組「ミュージックカプセル 〜人生の推しソング〜」（毎週木曜深夜2時5分〜）に出演。「20歳になって最初にお酒を飲んだ他人」を明かした。
【写真】キンプリ永瀬「20歳になって最初にお酒を飲んだ」大物先輩
この日はゲストにSUPER EIGHTの大倉忠義を迎え、トークを展開した。永瀬は大倉について「20歳の時からお世話になっていて。20歳になって最初にお酒を飲んだ他人」と紹介すると「（関係性が）近いのか遠いのか…」と大倉はツッコミ。永瀬は「なんていうか、（20歳になって）最初に飲んだメンバーでも家族でもない他人」と説明し、大倉は特別な人だとアピールした。
永瀬は「『連れて行ってください』と言ったら誕生日の1日、2日後に連れて行ってくださって。銀座で良いお肉を食べて、そこで『何飲んだら良いですか？』と言ったら『芋ソーダ（芋焼酎のソーダ割り）飲んでみ』って言われて」と回顧。「後々知ったんですけど、あれめっちゃ癖強いじゃないですか？よくそんなの教えたなと思って。1発目から」と大倉と初めて飲んだ日を振り返った。
すると大倉は「キンプリはカシスオレンジからいった方が良かった？イメージ的に」と笑いを交えつつ返答し、「自分が飲んでいたからおすすめした」と芋ソーダをすすめた理由を告白。永瀬は「大倉くんのおかげで今でも芋ソーダを飲む」というエピソードを披露していた。（modelpress編集部）
情報：テレビ東京
【Not Sponsored 記事】
【写真】キンプリ永瀬「20歳になって最初にお酒を飲んだ」大物先輩
◆永瀬廉「20歳になって最初にお酒を飲んだ他人」は大倉忠義
この日はゲストにSUPER EIGHTの大倉忠義を迎え、トークを展開した。永瀬は大倉について「20歳の時からお世話になっていて。20歳になって最初にお酒を飲んだ他人」と紹介すると「（関係性が）近いのか遠いのか…」と大倉はツッコミ。永瀬は「なんていうか、（20歳になって）最初に飲んだメンバーでも家族でもない他人」と説明し、大倉は特別な人だとアピールした。
◆永瀬廉、初めて大倉忠義と飲んだ酒は芋ソーダ
永瀬は「『連れて行ってください』と言ったら誕生日の1日、2日後に連れて行ってくださって。銀座で良いお肉を食べて、そこで『何飲んだら良いですか？』と言ったら『芋ソーダ（芋焼酎のソーダ割り）飲んでみ』って言われて」と回顧。「後々知ったんですけど、あれめっちゃ癖強いじゃないですか？よくそんなの教えたなと思って。1発目から」と大倉と初めて飲んだ日を振り返った。
すると大倉は「キンプリはカシスオレンジからいった方が良かった？イメージ的に」と笑いを交えつつ返答し、「自分が飲んでいたからおすすめした」と芋ソーダをすすめた理由を告白。永瀬は「大倉くんのおかげで今でも芋ソーダを飲む」というエピソードを披露していた。（modelpress編集部）
情報：テレビ東京
【Not Sponsored 記事】