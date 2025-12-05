【ブラン ホワイトラビット】 【ノワール ブラックラビット】 2027年3月 発売予定 価格：各52,800円 【ブラン＆ノワール】 2027年3月 発売予定 価格：96,800円

海外のフィギュアメーカー「Stargazer」は、フィギュア「ブラン ホワイトラビット」と「ノワール ブラックラビット」を2027年3月に発売する。価格は各52,800円。

本製品は、ゲーム「勝利の女神：NIKKE」より、着物のコスチュームを纏った「ブラン：ホワイトラビット」と「ノワール：ブラックラビット」を、それぞれ1/4スケールでフィギュア化したもの。

「ブラン ホワイトラビット」は、椅子に腰かけ、こちらを挑発するような笑みをうかべた様子を表現しており、左手には羽子板のようなものを持っている。

「ノワール ブラックラビット」は、椅子に膝をかけて立っている姿を表現しており、お尻の布をめくり、誘惑するような様子を感じられるほか、右手にはブランと同様に羽子板のようなものを持っている。

また本製品を2体セットにした「ブラン＆ノワール」も2027年3月に発売する。価格は96,800円。

「ブラン ホワイトラビット」

「ノワール ブラックラビット」

「ブラン＆ノワール」

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/4スケール サイズ：全高 約413mm（台座含む） 素材：PVC、ABS セット内容フィギュア本体専用台座椅子フロアランプ仕様：塗装済み完成品 スケール：1/4スケール サイズ：全高 約479mm（台座含む） 素材：PVC、ABS セット内容フィギュア本体専用台座椅子くす玉

(C)SHIFT UP CORP.

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。