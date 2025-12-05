【Wonjungyo】期間限定ポップアップストアが日本橋に登場！

東京・日本橋にて、Wonjungyoをはじめとする人気コスメブランドが集結した期間限定ポップアップストアが12月19日からオープン！テーマは「CATCH the SPARKLE」で、冬のきらめきをイメージした幻想的な空間が広がります。会場では、コスメ詰め放題やオリジナルチャーム作りなど、ワクワクする体験がいっぱい。また、最大30%オフのアウトレット品や、学生証提示で10％OFFになる特典も！

幻想的な空間で心ときめく体験を



「CATCH the SPARKLE」をテーマにしたポップアップストアでは、冬のきらめきが広がる幻想的な空間を体験できます。

会場内には、クレーンゲームのようなフォトスポットや、コスメ詰め放題、オリジナルチャーム作りといった、楽しくてワクワクするアクティビティが満載！

さらに、人気ブランドWonjungyoやCipiCipiから選りすぐりのアイテムを実際に試しながら購入することができ、特別感溢れる時間が過ごせます♪

お得な購入特典も！



ポップアップストアでは、購入者特典も充実！

税込3,000円以上の購入で限定アイテムがもらえるピンボールゲーム、税込5,000円以上でオリジナルチャーム作り体験、さらに2,500円追加でコスメ詰め放題など、お買い物がもっと楽しくなる特典が盛りだくさん。

SNSフォロー＆アンケート回答で人気アイテムやお菓子が当たるクレーンゲームにも挑戦できるので、来場の際はぜひ参加して、お得なアイテムをゲットしましょう！

学生限定10％OFFキャンペーンも！



学生の方には嬉しい10％OFFキャンペーンも！お会計時に学生証を提示するだけで、合計金額から10％OFF。

これにより、さらにお得にお気に入りのアイテムをゲットするチャンスです♪他の割引との併用はできませんが、学生さんにとっては絶好の機会。

ポップアップストアで素敵なアイテムを手に入れて、この冬をもっと輝かせましょう！

Wonjungyoポップアップで心ときめく冬を



Wonjungyoをはじめ、9つの人気コスメブランドが集まる期間限定ポップアップストアは、冬のきらめきをテーマに、素敵な体験が満載の場所です。

コスメの詰め放題やオリジナルチャーム作りなど、楽しいアクティビティや特典がいっぱい♪学生証提示で10％OFFの学割もあり、どんな方でも楽しめる内容です。

東京・日本橋での特別な体験をお見逃しなく！12月19日から28日まで開催されるので、ぜひ訪れてみて♡