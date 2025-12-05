俳優の板垣李光人（23）が5日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」に初出演。大人気先輩俳優が開く“殿会”について語った。

10歳から子役として活躍。NHK大河ドラマには、2023年の松本潤主演「どうする家康」など3作品に出演。「どうする家康」の仲間とは今も交流があるという。

「松本さんが家臣団やスタッフを含めて開いてくださる“殿会”っていうご飯会がある」と明かし、「撮影中も結構な頻度で開いてくださって。それがあるとないとでは、殿と家臣団、スタッフとの関係性、つながりの強さが違うだろうなと思った」と語った。

いまだに会合が開かれるといい、「松本さんは、僕が今後出る作品や発表されてる仕事を本当に細かくチェックしてくださっている」と驚きを込めた。

「“次のドラマ頑張れよ”って言ってくださったり、見てくださったものの感想も言ってくださったりする」と感謝し、「こんなにいろんな方向を見れる目と思考…いくつ目と脳があるんだろうなと思うくらい凄く懐が深い方」と評した。

さらに、松本について「圧倒的なカリスマでありながらも、かわいらしい部分やおちゃめな部分があって。そのギャップが本当にステキだと思います」と褒めちぎっていた。