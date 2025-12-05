¡Ö¤¤¤¤Ê¤ê¤Î¥¢¥Ã¥×¤Ç¹¬¤»¡×56ºÐ¤ÎÍÕ»³¥ì¥¤¥³à¤¹¤Ã¤Ô¤óÈù¾Ð¤ß¼«»£¤êá¤Ë¥Õ¥¡¥óÁûÁ³¡Ö¼ã¤¤º¢¤Ï¤É¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤è¤ê²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥®¥ë¥¬¥á¥Ã¥·¥å¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÍÕ»³¥ì¥¤¥³(56)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤ÎÈù¾Ð¤ßà¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡¡¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë12·î¡¡Áá¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¶á¶·¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¥«¥Õ¥§¤Ç»£±Æ¤·¤¿¥¢¥Ã¥×¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤±¤ó¤Á¤ó½Á ¤ª¤Ë¤®¤ê ÅÀ¿´°Ã ³ùÁÒ¡×¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅº¤¨¡¢¥«¥Õ¥§¤Ç¤Î¿©»ö¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤ªÈþ¤·¤¤¡×¡Ö18¡¢19ºÐ¤ÏËÜÅö¤Ë¤É¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤è¤êåºÎï¤Ç²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¤¤¤Ê¤ê¤Î¥¢¥Ã¥×¤Ç¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö³ùÁÒ¤Î¤±¤ó¤Á¤ó½Á¤ä¤ª¤Ë¤®¤ê¤âÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â³¡¹¡£¡¡¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Î¿¼ÌëÈÖÁÈ¡Ö¥®¥ë¥¬¥á¥Ã¥·¥å¤Ê¤¤¤È¡×¤Î(1991¡Á98Ç¯)À¤Âå¤«¤é¤â¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤À¡¢¥®¥ë¥¬¥á¥Ã¥·¥å¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢±ýÇ¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò´¬¤¹þ¤ó¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£