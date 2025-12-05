¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë¤Ï¤·¤ã¤¤¤Çµ¤ÉÕ¤«¤ì¤Ê¤¤¡©¡×ÅÅ·âº§¤«¤é5¥«·î...Âç²Ïà²È¹¯áÇÐÍ¥¤¬¿Íµ¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ÇÆ²¡¹¾®Ìö¤ê¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡ÖÍÙ¤Ã¤Æ¤ë¡Á¡×¡Ö´é¾®¤µ¡×
¡Ö¼þ¤ê¤Ë¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤Ï¤·¤ã¤°²È¹¯
¡¡NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï!¡×(2026Ç¯ÊüÁ÷Í½Äê)¤ÇÆÁÀî²È¹¯Ìò¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿38ºÐ¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤Î²°³°¤Ç¤Î»Ñ¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸÷¤Î³Ú´ï¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿¥¤¥ó¥¹¥¿¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Èþ¤·¤¯ßê¤á¤¯¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤ÎÁ°¤Ç»×¤ï¤ºÍÙ¤ê¤À¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢7·î¤Ë°ìÈÌ½÷À¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿ÇÐÍ¥¤Î¾¾²¼Þ«Ê¿(38)¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤ÈÃËÀ¤¬ÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¥Ä¥ê¡¼¤ÎÁ°¤Ç¾®Ìö¤ê¤¹¤ëÞ«Ê¿¤µ¤ó²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö²È¹¯¤µ¤Þ¤È¤Î°ã¤¤¡×¡Ö¤¨¡¼¼þ¤ê¤Ë¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¡×¡Ö¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¤ª´é¤¬¾®¤µ¤¤¤Î¤ÇÀ¨¤¤»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë¡¢¤Ï¤·¤ã¤¤¤Çµ¤ÉÕ¤«¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¡ÖÞ«Ê¿¤µ¤ó¡¢ÍÙ¤Ã¤Æ¤ë¡Á¡×¡ÖÂç¤¤Ê¥Ä¥ê¡¼¤Ç¥¦¥¥¦¥¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£