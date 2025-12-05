「３年半すごく幸せでした」G大阪がブラジル人MFの契約満了を発表。すべてのサポーターに敬意「皆様はいつまでも私の心の中にいます」
ガンバ大阪は12月５日、ファン・アラーノが契約満了に伴い、2025シーズン限りでチームを離れることを発表した。
29歳のブラジル人MFは、これまで母国のインテルナシオナルやコリチーバでプレー。2020年に鹿島アントラーズに加入し、日本のキャリアをスタート。22年７月にガンバ大阪に移籍し、攻撃の貴重な戦力として活躍してきた。
ファン・アラーノはクラブの公式サイトを通じて、以下のとおりコメントした。
「サポーターの皆さん、クラブ関係者の皆さん、テクニカルスタッフの皆さん、メディカルスタッフの皆さん、選手のみんな、ガンバ大阪でともに働くことができた３年半すごく幸せでした。クラブの為に自分に出せるすべての物を出し切ることができました」
G大阪での日々をそう振り返り、「本当にありがとうございました」と感謝。「これからもクラブの成功を応援しています。すべてのサポーターの皆様に敬意と称賛の気持ちを込めて。皆様はいつまでも私の心の中にいます」と伝えた。
