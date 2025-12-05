女優高島礼子（61）が、4日放送のTBS系「櫻井・有吉 THE夜会」（木曜午後10時）に出演。深夜の行動を披露した。

テーマは「真夜中に年齢と闘う女たち」。VTRでは高島のプライベートの様子が流された。

大のスイーツ好きで、限定クッキーを購入するために行列に並ぶ様子や、スイーツを前にした画像を公開した。VTRでは仕事終わりの深夜に、友人とカフェでパフェを食べる姿からスタート。

61歳ながらスタイルの良さを維持。「食べたいけど太るから。今は珍しく、というか、人生の中でいちばん気を付けている」と深夜スイーツ後、歩いて移動を開始した。「1日できれば6000歩以上。6000歩で1時間。よく歩くのが銀座で舞台を見て、そこから渋谷駅まで歩くことがよくある。2時間を切る」と話した。

移動の途中、24時間営業のラーメン店でラーメンとライスを食べた。食後は再び歩き出し、今度はドラッグストアへ。「何となくラーメンを食べたら、甘い物が食べたくなって…。罪悪感ないんで、プチシューだったら」と、日用品とともにプチシュークリームを購入。「軽いから0カロリー！」と言いながら、口の中へ。

この夜、摂取したのは1300キロカロリー、消費は600カロリーと紹介されると「明日セーブします」と笑った。

スタジオでVTRを見ながら、進行役の藤本美貴が「ジムに行ったりとかはしないんですか」と質問。高島は「面倒くさいんですよ。わざわざ行くんだったら、ウオーキングしちゃった方が早いかな。汗だくでウオーキング」と話した。