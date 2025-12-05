ボーイズグループ「TOMORROW X TOGETHER」がビルボード・ジャパンの年末決算チャート「トップアルバムセールス」に、3枚のアルバムをランクインさせた。韓国メディアのデーリーアンは5日「T×Tが日本で意味のある成果を収めた」とのタイトルで報じた。

ビルボード・ジャパンが5日に発表した。今年発売した「The Star Chapter：TOGETHER」が12位、「Starkissed」が17位、昨年リリースした7枚目のミニアルバム「The Star Chapter：SANCTUARY」が58位に入った。

また「The Star Chapter：TOGETHER」は「ホットアルバム」で78位、「ダウンロードアルバム」では81位に入った。「Starkissed」は「ダウンロードアルバム」92位にランクされた。さらにTOMORROW X TOGETHERは「アーティスト100」部門では48位に入った。

「The Star Chapter：TOGETHER」と「Starkissed」は、累積出荷量25万枚を超え、日本レコード協会が授与するゴールドディスク「プラチナ」認証も獲得した。

同メディアは「現在、4度目のワールドツアー『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR〈ACT：TOMORROW〉』の一環として、日本の5大ドームツアーも行っている」と伝えた。