【ワシントンＤＣ（米国）４日＝岩原正幸】来年６月１１日に開幕するＷ杯北中米大会の組み合わせ抽選会は米国東部時間５日正午（日本時間６日午前２時）にワシントンＤＣのジョン・Ｆ・ケネディ・センターで行われる。抽選会を翌日に控え、会場では試合を開催する１６都市の各ブースがメディア向けに公開された。

最も注目を集めたのはメキシコシティで、各映像メディアが長い列をつくり、広報担当からのコメントを取っていた。サンフランシスコ・ベイエリアの担当者は「気候がとても涼しく、風も穏やかで過ごしやすいのが特徴です。ぜひ大歓迎です！」などとＰＲした。

また、メキシコ・モンテレイの担当者は、Ｗ杯開幕直前に各国の元スター選手たちを招き、レジェンドマッチを開催し、大会の盛り上がりにつなげる考えを明かした。

◆開催都市

▼米国 アトランタ、ボストン、ダラス、ヒューストン、カンザスシティ、ロサンゼルス、マイアミ、ミューヨーク・ニュージャージー、フィラデルフィア、シアトル、サンフランシスコ・ベイエリア

▼カナダ トロント、バンクーバー

▼メキシコ メキシコシティ、グアダラハラ、モンテレイ