¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥­¥à¡¦¥Ø¥½¥óÆâÌî¼ê¡Ê¶â·ÅÀ®¡á£²£¶¡Ë¤¬¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç£Í£Ì£Â°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹¥½¥ó¡¦¥½¥ó¥à¥ó¡ÊÁ×À®Ê¸¡á£²£¹¡Ë¤È¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤Î­à¥Ñ¥¤¥×Ìò­á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥­¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥½¥ó¡¦¥½¥ó¥à¥ó¤Ï£Ë£Â£Ï¥­¥¦¥à»þÂå¤ÎÀèÇÚ¡£Ãç¤Î¤¤¤¤­à·»µ®Ê¬­á¤ò¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ë¸ò¾Ä¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÊóÆ»¤¬ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¡¢ºÆ¤Ó¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À­¤â½Ð¤Æ¤­¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¥­¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤Ï£´Æü¤Ë¥½¥¦¥ë¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¼ø¾Þ¼°¤Ç¡Ö°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤Ç¤­¤¿¤éÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£´Ú¹ñ¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¤ËÍè¤ë¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Ö¥·¡¼¥º¥ó¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤«¤é­à¥½¥ó¡¦¥à¥ó¥à¥ó¤Ï¤É¤ó¤ÊÁª¼ê¤«­á¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Æ¤â¤¤¤¤Áª¼ê¤Ç¤¹¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò­à¥½¥ó¥à¥ó·»­á¤Ë¤âÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤È¤â¤ÈÏ¢Íí¤òÉÑÈË¤Ë¼è¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Ó£Ð£Ï£Ô£Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Ê¤É¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£

¡¡¥½¥ó¡¦¥½¥ó¥à¥ó¤Ï¤µ¤¾´î¤ó¤À¤«¤È»×¤¤¤­¤ä¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¼«Ê¬¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¼çÎÏ¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç½Ð¾ì¤Ç¤­¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤ÇºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ËÄ©Àï¾õ¤òÃ¡¤­¤Ä¤±¤ëÎ©¾ì¤À¡£¡Ê½é¤á¤«¤é¡Ë¥á¥¸¥ã¡¼¤Î¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤ËÆþ¤ë¹Í¤¨¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥­¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤Ï¶¯¤¤³Ð¸ç¤ÇÎ×¤à¥½¥ó¥à¥ó·»¤È¤ÎÂçÉñÂæ¤Ç¤ÎºÆ²ñ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£