¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤Ï¥½¥ó¡¦¥½¥ó¥à¥ó³ÍÆÀ¤Î¥Ñ¥¤¥×Ìò¡Ö¥¹¥«¥¦¥È¤ÎÏÃ¤ò¥½¥ó¥à¥ó·»¤ËÅÁ¤¨¤¿¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¥à¡¦¥Ø¥½¥óÆâÌî¼ê¡Ê¶â·ÅÀ®¡á£²£¶¡Ë¤¬¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç£Í£Ì£Â°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹¥½¥ó¡¦¥½¥ó¥à¥ó¡ÊÁ×À®Ê¸¡á£²£¹¡Ë¤È¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤Îà¥Ñ¥¤¥×Ìòá¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥½¥ó¡¦¥½¥ó¥à¥ó¤Ï£Ë£Â£Ï¥¥¦¥à»þÂå¤ÎÀèÇÚ¡£Ãç¤Î¤¤¤¤à·»µ®Ê¬á¤ò¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ë¸ò¾Ä¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÊóÆ»¤¬ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¡¢ºÆ¤Ó¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤Ï£´Æü¤Ë¥½¥¦¥ë¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¼ø¾Þ¼°¤Ç¡Ö°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤¿¤éÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£´Ú¹ñ¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¤ËÍè¤ë¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Ö¥·¡¼¥º¥ó¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤«¤éà¥½¥ó¡¦¥à¥ó¥à¥ó¤Ï¤É¤ó¤ÊÁª¼ê¤«á¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Æ¤â¤¤¤¤Áª¼ê¤Ç¤¹¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òà¥½¥ó¥à¥ó·»á¤Ë¤âÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤È¤â¤ÈÏ¢Íí¤òÉÑÈË¤Ë¼è¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Ó£Ð£Ï£Ô£Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Ê¤É¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥½¥ó¡¦¥½¥ó¥à¥ó¤Ï¤µ¤¾´î¤ó¤À¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¼«Ê¬¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¼çÎÏ¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤ÇºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ËÄ©Àï¾õ¤òÃ¡¤¤Ä¤±¤ëÎ©¾ì¤À¡£¡Ê½é¤á¤«¤é¡Ë¥á¥¸¥ã¡¼¤Î¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤ËÆþ¤ë¹Í¤¨¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤Ï¶¯¤¤³Ð¸ç¤ÇÎ×¤à¥½¥ó¥à¥ó·»¤È¤ÎÂçÉñÂæ¤Ç¤ÎºÆ²ñ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£