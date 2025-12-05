LiSA、透け感ドレスから美脚スラリ「可憐」「綺麗すぎる」と反響
【モデルプレス＝2025/12/05】歌手のLiSAが12月3日、自身のInstagramを更新。同日放送されたフジテレビ系『2025 FNS歌謡祭 第1夜』でのオフショットを公開し、反響を呼んでいる。
LiSAは「早見沙織さんのナレーションバトンを受け取って、無限城と共に『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』の主題歌 ＃残酷な夜に輝け をお届けしました」と『FNS歌謡祭』への出演が終了したことを報告。スカート部分のシアーなレースが印象的な白いドレス姿を披露し、スラリとした美しい脚がのぞいている。
また「ツアー中なのでライブでの景色も浮かべながら、こころを込めてお届けしました」と、自身のツアー「LiVE is Smile Always〜PATCH WALK〜」についても言及し、残りが8公演であることも記している。
この投稿には「『残酷な夜に輝け』最高でした」「可憐だ」「妖精の国から来たみたい」「ドレスすごく素敵だった」「脚が綺麗」「とにかく可愛い」「スタイル抜群」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆LiSA「FNS歌謡祭」ドレス姿のオフショット公開
◆LiSAの投稿に反響
