辻希美、夫・杉浦太陽の“即興ランチ”公開に羨望の声「余り物で作れるのすごい」「見た目から美味しそう」
【モデルプレス＝2025/12/05】タレントの辻希美が12月4日までに、自身のYouTubeチャンネルを更新。夫で俳優の杉浦太陽の即興での手料理を公開し、反響が寄せられている。
5児のママタレ「見た目から美味しそう」話題の夫手作りランチ
辻は「【即興ランチ】たぁくんが冷蔵庫の余り物だけで、激ウマパスタを作ってくれたました その名も…【冷蔵庫の中を開けたらイタリアの風が吹きましたパスタ】」というタイトルで動画を投稿。杉浦と外でランチをしようと思っていたものの「結局家でご飯食べようかっていうことで、たぁくんが冷蔵庫を何やらガサガサと漁っておりまして作ってくれる」と、急遽杉浦がランチを作ってくれることになったと説明した。
台所に現れた杉浦は「ハイパーめちゃぶりやけど。ラーメン食いに行こって言ってたのに！」とつぶやきつつも、冷蔵庫の中から次々と食材を取り出し、手際よく調理。辻との会話も楽しみながらあっという間にトマトソースのパスタを作り上げ、ベランダの家庭菜園から摘んだばかりのバジルを刻んで完成させた。杉浦は「ペスカトーレ風のあまり野菜を炒めてトマトで煮込んだパスタ…ネーミングはまずそうやな…冷蔵庫の中を開けたらイタリアの風が吹きましたパスタ？」と今回のパスタを命名。出来は上出来だったようで、2人でにこやかに自宅ランチを楽しんでいた。
この投稿には「最高の旦那さん」「家族皆料理上手」「おうちごはんの理想」「余り物で作れるのすごい」「見た目から美味しそう」「ネーミングセンスも最高」「急なランチでこれは羨ましい」「優しいなぁ」とコメントが集まっている。
辻は、杉浦と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
