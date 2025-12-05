timelesz菊池風磨、今年感動したことは“憧れの人との対面”「照れてあまり話せない瞬間も」
【モデルプレス＝2025/12/05】timelesz（タイムレス）の菊池風磨が12月5日、都内で開催されたプレミアムウォーター「“生”天然水」新CM発表会に出席。2025年に感動したことを明かした。
【写真】菊池風磨、派手髪で雰囲気ガラリ
プレミアムウォーターのアンバサダーに就任した菊池は、12月5日より公開される新CM「菊池さんとぴーちゃん」篇に出演。CMにちなみ「今年“生”で感動したこと」を聞かれた菊池は「今年はバスケットボールの試合、日本代表の試合をサウジアラビアに見に行かせて頂いたんですけど、それは感動しました」としみじみ。「僕はバスケ部だったんですけど、代表戦を生で見るのは初めてだったので、すごく興奮しました。迫力もすごかったですし憧れの場所でもあったので感動しました」と感動を口にした。
さらに菊池は「僕はすごく贅沢なことに、横に田臥（勇太）さんがいらっしゃったんですよ。田臥さんの生の声を聞きながら試合を見るっていう」と回顧。「途中どちらを見ればいいかわからなくなってしまって。贅沢でした」と打ち明けた。質問などもしたのかと聞かれると、菊池は「お仕事的にはそうしなきゃいけなかったんですけど、憧れの人すぎて照れてあまり話せないという瞬間もありました」と笑った。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】菊池風磨、派手髪で雰囲気ガラリ
◆菊池風磨、今年“生”で感動したこととは
プレミアムウォーターのアンバサダーに就任した菊池は、12月5日より公開される新CM「菊池さんとぴーちゃん」篇に出演。CMにちなみ「今年“生”で感動したこと」を聞かれた菊池は「今年はバスケットボールの試合、日本代表の試合をサウジアラビアに見に行かせて頂いたんですけど、それは感動しました」としみじみ。「僕はバスケ部だったんですけど、代表戦を生で見るのは初めてだったので、すごく興奮しました。迫力もすごかったですし憧れの場所でもあったので感動しました」と感動を口にした。
◆菊池風磨「憧れの人すぎて話せなかった」人
さらに菊池は「僕はすごく贅沢なことに、横に田臥（勇太）さんがいらっしゃったんですよ。田臥さんの生の声を聞きながら試合を見るっていう」と回顧。「途中どちらを見ればいいかわからなくなってしまって。贅沢でした」と打ち明けた。質問などもしたのかと聞かれると、菊池は「お仕事的にはそうしなきゃいけなかったんですけど、憧れの人すぎて照れてあまり話せないという瞬間もありました」と笑った。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】