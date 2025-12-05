テクニカルポイント ドル円 21日線割れの後も上値重く推移
157.60 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
157.43 エンベロープ1%上限（10日間）
155.87 10日移動平均
155.75 一目均衡表・転換線
155.53 21日移動平均
155.36 一目均衡表・基準線
155.10 現値
154.31 エンベロープ1%下限（10日間）
153.46 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
151.49 一目均衡表・雲（上限）
150.48 100日移動平均
149.97 一目均衡表・雲（下限）
148.13 200日移動平均
ドル円は軟調な流れを続けている。21日線を割り込んだ後も上値重く推移しており、下落基調で推移するとみられる。
