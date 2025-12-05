157.60　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
157.43　エンベロープ1%上限（10日間）
155.87　10日移動平均
155.75　一目均衡表・転換線
155.53　21日移動平均
155.36　一目均衡表・基準線
155.10　現値
154.31　エンベロープ1%下限（10日間）
153.46　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
151.49　一目均衡表・雲（上限）
150.48　100日移動平均
149.97　一目均衡表・雲（下限）
148.13　200日移動平均

ドル円は軟調な流れを続けている。21日線を割り込んだ後も上値重く推移しており、下落基調で推移するとみられる。