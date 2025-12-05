ＪＲ土讃線の高知―土佐山田間の開通１００周年を記念した式典が４日、高知県香美市土佐山田町の土佐山田駅で開かれた。

ＪＲ四国の関係者や沿線自治体の市長らが出席し、記念ラッピングが施された列車が同駅を出発した。

同区間（１５・３キロ）は１９２５年に高知線の一部として開通し、３５年には高知線が土讃線に改称された。２０２４年の１日あたりの利用者数は高知駅で３９０３人、土佐山田駅で８２４人に上る。

式典では各市長があいさつし、香美市の依光晃一郎市長は「土佐山田駅は経済や生活の足として多くの人に親しまれている駅。今後も駅を中心に香美市を発展させたい」と述べた。出席者でくす玉も割って、１００周年を祝った。

ホームでは、記念ラッピング車両を披露。高知市の高知城、香美市の頓定（とんじょう）のしだれ桜などがデザインされたヘッドマーク型ステッカーが取り付けられ、同駅から高知駅に向けて出発した。

同車両は来年３月末まで、土讃線の多度津―窪川間と、土佐くろしお鉄道ごめん・なはり線で運行されるという。ＪＲ四国鉄道事業本部の寺川隆裕営業部長は「これからも地域の足として身近な存在でありたい。また、県外からの移動手段としても利用してほしい」と話した。