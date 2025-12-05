大谷、45号ソロ！ピッチャー〇〇から4試合ぶり待望の一発【クイズ】

8月25日のパドレス戦に1番・指名打者で先発出場した大谷は、4試合ぶり待望の「45号」を放った。日本人対決となったが、相手ピッチャーは誰だったか。プレイバックで確認してみよう。

大谷、45号ソロ！パドレス松井から4試合ぶり待望の一発 シュワバーに並ぶも「熾烈」な争い【プレイバック】

※以下、2025年8月25日に公開した記事を再編集した内容です。

ドジャースの大谷翔平は、8月25日のパドレス戦に1番・指名打者で先発出場した。

まず、1回表の第1打席は四球を選択。3回表の第2打席は空振り三振、5回表の第3打席はセンターフライ、7回表の第4打席は空振り三振に倒れた。そして、ノーヒットのまま迎えた9回表、パドレスはピッチャーをワンディ・ペラルタから松井裕樹に交代。大谷のバットは、最終打席で松井の5球目を捉えた。

4試合ぶり待望の「45号」ダメ押しソロを決めた大谷。熾烈なホームラン争いの渦中、フィリーズのシュワバーにリーグトップで並んだ。

この試合、4打数、1安打（1HR）、1打点、打率は.280となった大谷。また、ドジャース先発の山本由伸は、6回2失点6奪三振の好投をみせ11勝目をマーク。大谷＆山本が活躍し、チームの勝利に一役買った。一方、パドレスの松井は、ほろ苦い結果となった。