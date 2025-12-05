韓国・ソウルで12月4日、初雪を観測。これを受けてLE SSERAFIM（ルセラフィム）、TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー）ら人気K-POPグループのメンバーが、次々に雪と戯れるショート動画をSNSでアップしている。

【動画】初雪にはしゃぐK-POPアイドルたち！①LE SSERAFIM ②TOMORROW X TOGETHER ③ENHYPEN ④RIIZE ⑤ILLIT

■LE SSERAFIMユンジン＆カズハは手を取り踊る

LE SSERAFIMはHUH YUNJIN（ホ・ユンジン）とKAZUHA（カズハ）が、雪の中で社交ダンスのようなダンスを踊る姿をアップ。雪が降りしきる中、Sia（シーア）の「Snowman」に乗せて手を取り合って踊り、はしゃぐ姿がなんとも可愛らしい。

■セクシーにレザージャケットで踊るTXTヨンジュン

TOMORROW X TOGETHERのYEONJUN（ヨンジュン）は、雪が積もった幻想的な景色をバックに、Tyla（タイラ）の「CHANEL」に乗せてダンス。ブラックのレザージャケットを着て体を自由自在に操り、セクシーでしなやかなダンスを見せている。

■頭に雪を乗せて踊るENHYPENソヌ

ENHYPEN（エンハイプン）のSUNOO（ソヌ）は、ワインレッドのカーディガンを着て雪景色の中に登場。頭に雪が降り積もってもお構いなしで、笑顔を見せながら表情豊かにダンスを踊っている。

■RIIZEはメンバー全員でダンス

RIIZE（ライズ）は3つの投稿で動画と写真をアップ。RIIZEの「Love 119 (Sped Up)」と事務所の先輩であるEXO（エクソ）の「The First Snow」という雪にぴったりな2曲をメンバー全員でダンスし、雪合戦をしたり雪を掛け合う無邪気な姿を見せた。

■強風の中で「The First Snow」を踊るILLIT

そしてILLIT（アイリット）からはMOKA（モカ）とWONHEE（ウォンヒ）が、同じくEXOの「The First Snow」に乗せてダンス。時折激しい風と雪が吹き荒れる中でもふたりは笑顔を絶やさず、妖精のように可憐なダンスを披露している。