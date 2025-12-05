Snow Manの佐久間大介が、12月4日の『ニンゲン観察バラエティ モニタリング＆わんにゃん観察バラエティ アニマリング合体SP』（TBS系）に出演。映画『ナイトフラワー』で共演した森田望智とともに、大型犬6頭の飼い主の悩み解決に挑む姿が放送され、大きな反響を呼んでいる。

【画像】大型犬5頭を同時にお散歩する佐久間大介／犬たちと全力でふれあう佐久間大介

■佐久間大介がラフなファッションで大型犬5頭を同時にお散歩！

佐久間は自身のXにオフショットを投稿。淡いベージュのパーカーにブラウンのパンツというラフで柔らかな雰囲気のスタイルで、ピンクヘアが秋の公園の景色に映え、犬たちに囲まれながら満面の笑顔を見せている。

「左から エリザベスちゃん！ キティちゃん！ ジャスミンちゃん！ ヴィンスくん！ ソフィーちゃん！ ここには写ってないんだけど、グレースちゃんも！ ありがとう (^^)」と紹介。

5頭を同時に連れて歩く姿は迫力満点で、犬たちに向ける優しい眼差しも印象的。2枚目にはジャスミンちゃんと“会話”しているような微笑ましいショットも公開されている。

■大型犬と全力ふれあい！ぎゅっと密着＆シャンプーも

番組公式SNSでは場面写真が公開。大型犬にぎゅっと寄り添って笑顔を見せる姿、2匹にお腹の上に乗られて嬉しそうに笑う姿、水しぶきを浴びながら楽しげにシャンプーをする姿など、佐久間の魅力が詰まったショットが並ぶ。

SNSでは「かわいすぎ案件」「頑張る姿にきゅん」「大型ワンコにも引けを取らないかわいさ」「さっくんの笑顔が爽やかすぎてまた恋に堕ちた」「わんこと一緒の推しってだけで至福」といった声が寄せられている。