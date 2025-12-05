阪神の大竹耕太郎投手（３０）が５日、西宮市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、４０００万円アップの１億３０００万円でサインした（金額は推定）。ソフトバンクに育成４位入団し、来季はプロ９年目となる。

今季はケガで開幕から出遅れたが５月に１軍ローテに復帰すると、１６試合の登板で９勝４敗、防御率２・８５と成績を残した。球団からも「しっかり復帰してから１軍の舞台で貢献してくれた。ありがとうございました」と言葉をもらったという。３年連続２桁勝利とはならなかったものの、育成出身の選手では史上初となる１２球団勝利を成し遂げるなど、偉業の達成とともにリーグ制覇に貢献した。

「チームに最初の方は迷惑を掛けてしまった。来年は１年間を通して、最初の方から出場というか、１年間ローテを守れるようにしていきたい」と今季を振り返った。

来季に向けて、「個人的にはすべての面においてキャリアハイが一つの目標、それに加えてタイトルを取れるように年間を通じて貢献したい」と意気込み、「チームとしては連覇。その先の日本シリーズの優勝、そこに大きなパーツとして加わる、そういうイメージでやっていきたい」と見据えた。