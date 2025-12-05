１月１日付けで新たにＧＭに就任する青木宣親氏が５日、都内の球団事務所で取材対応し「気を引き締めてやっていきたいという新たな気持ちで思っています」と語った。

チームはリーグ連覇後に３年連続で下位に低迷。「変わっていく必要があると思いますし、現状を把握して前に進んで行けたら」と青木新ＧＭ。チーム強化について「まずは競争ですね。競争した中でどういうチームを作れるか。常に優勝を目指すことが大切だと思います」と言う。

池山新監督とは「現場との話し合いの中で進めている。意識の統一は必要だと思います」と語った。「ＧＭとしてのミッションはスワローズの礎を築くこと。それが一番大事。中長期的な視線でチーム強化を進めていく」と力を込める。

スワローズには「自分自身も育てていただいたという気持ちが強い。ＧＭという立場でチームを見ていろんな判断をしていきたいなと思います」と語った。現役引退後に指導者ではなくフロントとしてキャリアを積んでいくことには「順番としてはどちらでもいいですが、興味があることだったので。コーチとか監督とか現場も興味はありましたけど、編成業務というのも興味があったので。それでこっち（フロント）に。１年間、やらせていただいて学ぶことも多かった。自分の経験も生かせることもあった。しっかりと見聞を広めながらやっている」と説明した。

目標は「常に優勝を目指すこと。ファンにもしっかりとそういう姿を見せることが大事」と語った。「自分目線から言うと変えるところがたくさんあると思っている。正直、やりがいだらけ。変われるチャンスだと僕は感じています。思い切ってやっていきたい」とメジャーで複数球団でプレーしたことで得た見識や経験をもとに、チームの改革を進めていく。

「いい人では終わりたくない。覚悟を持ってやっていきたい。スワローズのために」と青木ＧＭ。今オフの補強については「いろいろやってはいますが、近々にでも発表できるのもあるかもしれないですし。交渉事に関しては決まるまでは言えない」と明かした。