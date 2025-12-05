NHK-FM『今日は一日“渋谷陽一”三昧』に佐野元春、吉井和哉ら出演
7月に亡くなった音楽評論家・渋谷陽一さんの功績を振り返る特集番組『今日は一日“渋谷陽一”三昧』が、13日にNHK-FMで放送される。同番組の出演者情報が公開された。
【写真】豪華…！吉井和哉ら出演者の写真
渋谷さんは、NHKラジオにおいて『若いこだま』『ヤングジョッキー』『サウンドストリート』『FMホットライン』『ミュージックスクエア』『ワールドロックナウ』など数多くの番組でDJを務め、50年以上にわたりロックを中心としたポップミュージックを全国のリスナーに届け続けた。
今回の番組では、渋谷さんと交流のあったゲストたちが思い出を語り、選曲した楽曲を紹介する構成となっている。出演者には、佐野元春、仲井戸麗市、吉井和哉、山口隆（サンボマスター）といったミュージシャンのほか、伊藤政則、大貫憲章、山崎洋一郎といった音楽評論家たちが名を連ねている。一部ゲストは事前収録での出演になる。
番組ホームページでは、「あなたが渋谷陽一さんから教わったロック」をテーマにリクエストも募集中。寄せられたリクエストの一部は、番組内でも紹介される予定だ。
進行は杉浦友紀アナウンサーが担当。渋谷さんが愛したロックナンバーを、豪華ゲストとともに3時間45分にわたって特集する。
■放送予定
2025年12月13日（土）後0：15〜後4：00 ＜NHK-FM＞
「らじる★らじる」での同時配信・1週間の聞き逃し配信あり
【写真】豪華…！吉井和哉ら出演者の写真
渋谷さんは、NHKラジオにおいて『若いこだま』『ヤングジョッキー』『サウンドストリート』『FMホットライン』『ミュージックスクエア』『ワールドロックナウ』など数多くの番組でDJを務め、50年以上にわたりロックを中心としたポップミュージックを全国のリスナーに届け続けた。
番組ホームページでは、「あなたが渋谷陽一さんから教わったロック」をテーマにリクエストも募集中。寄せられたリクエストの一部は、番組内でも紹介される予定だ。
進行は杉浦友紀アナウンサーが担当。渋谷さんが愛したロックナンバーを、豪華ゲストとともに3時間45分にわたって特集する。
■放送予定
2025年12月13日（土）後0：15〜後4：00 ＜NHK-FM＞
「らじる★らじる」での同時配信・1週間の聞き逃し配信あり