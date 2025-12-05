Ｊ１ＦＣ東京はホームで向かえる最終節の新潟戦（６日、味の素スタジアム）を「Ｂｉｇ Ｔｈａｎｋ Ｙｏｕ Ｄａｙ」と銘打ち開催。“大感謝祭”当日はオリジナルデザインの「ＦＣ東京 フリースポンチョ」が来場者先着３万人にプレゼントされる。

また、ファン・サポーターへの“サンキュー”の気持ちを込めて、選手による招待シートを用意。３９０人の小学生を無料招待する。

さらに、シーズン移行前の明治安田Ｊ１百年構想リーグで着用するユニホームのビジュアルデザインも発表される。どんなデザインとなっているのか注目だ。

日本代表ＤＦ長友佑都は「今シーズン１年間どんな時も僕たちを支えてくれたファン・サポーターのみなさんに感謝の気持ちを込めて、『Ｂｉｇ Ｔｈａｎｋ Ｙｏｕ Ｄａｙ』としてさまざまなイベントを開催します。来場者にプレゼントがあるほか、試合登録外メンバーがみなさんと触れ合えるイベントも開催します。さらに、京王線飛田給駅から味の素スタジアムまでの道のりが歩行者天国になる“青赤ストリート”があり、試合前からスタジアム全体が盛り上がる一日になると思います。僕たち選手も、ピッチの上で今シーズンの感謝を必ずプレーで示します。最高の雰囲気で、みなさんと一緒に熱狂できる空間にするので、ぜひ会場で青赤の力を僕たちに届けてください」と呼びかけた。

イベントの詳細はＦＣ東京公式サイトまで。