11月下旬、東京タワーにほど近いホテルから出てきた背の高い男性。一般人ではない、ただならぬ“オーラ”を醸しだしている。

「ドラマでよく見る韓国人俳優のソン・ガンさんでした。このホテルにいるのを知ったファンが、出待ちをしていたのでしょう。プレゼントらしきものを受け取り、笑顔で対応していました」（居合わせた人）

ソン・ガンは2017年、日本の漫画を原作としたドラマ『カノジョは嘘を愛しすぎてる』で俳優デビュー。2019年のNetflixドラマ『恋するアプリ Love Alarm』でブレイクすると、次々と大ヒットドラマに出演してきた。いまでは「Netflixの息子」と呼ばれる、人気俳優となった。

「漫画から抜け出てきたような甘いマスクで、186cmの高身長。韓国のみならず、中国や日本でも人気が高い俳優です。2024年4月に陸軍に入隊し、2025年10月に除隊したばかり。今回は、日本では2年ぶり2度めとなるファンミーティングのため来日となりました。

2025年11月にはロエベのアンバサダーに抜擢されるなど、アジアのみならず国際的にも人気を博しています」（芸能担当記者）

日本でのファンミーティングは、11月22・23日に横浜で、26・27日に大阪でおこなわれ、全席ソールドアウトとなっている。

Xには、ファンミーティングに参加した人たちのこんな声が。

《ソン・ガン、ファンミ参戦 ほんと「尊顔」という言葉がピッタリでした スタイル抜群、お肌ツヤツヤで可愛かったなぁ》

《ソン・ガンのファンミに初めて行ってきました。最高にかっこよかった！歌唱力も素晴らしかったし、お茶目で可愛い一面も》

《すごく初々しくて可愛かった。そしてお顔国宝ね〜》

“ご尊顔”を間近で見られたファンは、さぞかし幸せだったことだろう。