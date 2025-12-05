竹内涼真、『それスノSP』新“完コピ”企画に参戦 出来そうで出来なさそうな“アレ”に挑戦する
今夜12月5日19時放送の『それSnow Manにやらせて下さいSP』（TBS系）では、竹内涼真が新企画「出来そうで出来なさそうな“アレ”10人連続で完コピさせて下さい」に参戦する。
【写真】出来そうで出来なさそうな“アレ”に挑戦する竹内涼真
今回の2時間スペシャルは、新企画「出来そうで出来なさそうな“アレ”10人連続で完コピさせて下さい」と、渡辺翔太とMattの「不老不死の食材探し」企画の2本立て。
「出来そうで出来なさそうな“アレ”10人連続で完コピさせて下さい」は、世の中にある一見簡単に“できそうだけど”実際にやってみたら“できなさそう”な事や技に1人ずつ挑戦して成功、すなわち“完コピ”し、失敗する事なく10人連続で成功を目指す。見事10人連続で成功すれば、ご褒美として「自分で買うのは躊躇するけどもらうと嬉しい“アレ”」がもらえる。
極限の緊張感の中、思わず「めっちゃ怖い」とこぼすメンバーたち。プレッシャーに打ち勝ち、チャレンジ成功なるのか？ 運動神経に自信があるという竹内の活躍も見どころ。そして、ラウールがなぜかスタジオから逃げ出す展開に…。いったい何が？
Snow Manイチの“美容男子”渡辺翔太が最強の美を求めて“不老不死の食材探し”をする企画「不老不死の食材探し」。第4弾の今回は、番組初の美容大国・韓国でのロケを敢行。スタジオゲストには、一緒にロケをしたMattに加え、藤田ニコル、池田美優が登場し、不老不死の食材探しの旅を見守る。
ロケには人気K-POPグループ・Kep1erからダヨン、ヒカルが緊急参戦。果たして、超高級食材はゲットできるのか？ そして、過酷なロケに、今回も渡辺からロケの愚痴が止まらない？
『それSnow Manにやらせて下さいSP』は、TBS系にて12月5日19時放送。
