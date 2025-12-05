菊池風磨、美しい肌の秘訣は“生” プレミアムウォーター「生天然水」アンバサダー就任
timeleszの菊池風磨が5日、都内で行われた「プレミアムウォーター『“生”天然水』新CM発表会」に出席。プレミアムウォーターの新ブランディング「生天然水」のアンバサダーに就任し、実際に飲んで感じた魅力を力説した。
【写真】プレミアムウォーター「生天然水」アンバサダー就任に就任した菊池風磨
新CMで着用した真っ白な衣装で登場した菊池。CMでは公式キャラクターである“カッパのぴーちゃん”と共演しているのだが、撮影は一緒ではなく「ぴーちゃんがいない状態で、僕の中でイマジナリーぴーちゃんを作り上げて撮影しました。先ほど完成した映像を見たのですが、僕がイメージしていたより、ずっとかわいくて。もうちょっとリアリティのあるカッパをイメージしていました（笑）」と感想を語った。
そのCMでPRしているプレミアムウォーターを飲んで、「めちゃくちゃ美味しいです！」と笑顔を見せた菊池。実際に家にウォーターサーバーを置いて、毎日この“生”の味を堪能しているよう。「生ウマですね！ 口当たりの良さが全然違います。どんどん飲めてしまうので、冬は乾燥の心配があるけれど、僕には無縁です」と、美しい肌を保つ要因になっているとも明かす。
ウォーターサーバーのデザインも気に入っていると言い、使い心地についても「ボタンを押すとちょうどいい量が出てくるんですよ」と説明。「僕は届いた日に早く使いたくて、説明書を読まずに勝手にボタンを押したら、止まらないことに気づいて。お使いになられる際は、ちゃんと説明書を読んでください（笑）」とも呼びかけた。
どんな人にオススメしたいかと聞かれると、子どもが生まれたばかりのマネージャーを挙げ「プレミアムウォーターは赤ちゃんでも飲めるのが魅力の1つなので、彼に薦めたいと思います。本当にオススメです！」と実際に使って便利さを感じているからこそ、心からオススメしたいと力説する。
なお、菊池のアンバサダー就任を記念して、ウォーターサーバー新規契約者全員に菊池のステッカーが同梱されたぴーちゃんデザインのコンパクトミラーがプレゼントされる。菊池は「ぜひゲットしてほしいと思います。サーバーの上に置いて、お水を飲んで、鏡を見て自分の状態を知って、体の内側から整えてほしいと思います」とアピールした。
