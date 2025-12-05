【ワシントンＤＣ（米国）４日＝岩原正幸】ＦＩＦＡＷ杯２０２６北中米大会の組み合わせ抽選会は米国東部時間５日正午（日本時間６日午前２時）にワシントンＤＣ、ジョン・Ｆ・ケネディ・センターで行われる。

史上初の３か国共催となる大会は出場枠が従来の３２から４８に拡大し、来年６月１１日に開幕。１次リーグは１２組に分かれ、各組２位までと、３位の成績上位８チームの計３２チームが決勝トーナメントに進出。決勝戦は同７月１９日に行われる。出場チームはＦＩＦＡランクを基に４つのポットに格付けされ、８大会連続８度目出場の日本は第２ポットに入った。

ＦＩＦＡは抽選会当日の豪華ゲストを発表した。ＦＩＦＡレジェンドでもある、元イングランド代表ＤＦで主将のリオ・ファーディナンド氏が、アナウンサーのサマンサ・ジョンソン氏とともに進行役を務める。

トム・ブレイディ氏（アメフト）、シャキール・オニール氏（バスケットボール）、ウェイン・グレツキー氏（アイスホッケー）、アーロン・ジャッジ（大リーグ）といったスポーツ界のレジェンドがイベントに参加する。

特別ゲストにはＮＦＬスーパーボウルで２度ＭＶＰを獲得したイーライ・マニングがレッドカーペットホストを務める。

▼各レジェンドのコメント

ファーディナンド氏は「この歴史的な抽選会を司会できることは、信じられないほど光栄です」と語った。

ブレイディ氏は「ＦＩＦＡワールドカップの最終抽選会に参加できることは、この上ない名誉です。すべてのアスリートが夢見る、まさにグローバルな舞台です」

グレツキー氏「サッカーには、世界中の人々を一つにし、ポジティブな影響を与えるという特別な力があります。来年、そしてそれ以降も、史上最大のＦＩＦＡワールドカップが開催される北米で、この力を発揮するのを見るのが待ちきれません」

ジャッジ「私はサッカーを熱心に追っているので、ワールドカップの抽選に参加できることは非常に特別なことです。私がプレーするニューヨーク・ニュージャージーの決勝戦が迫っています。私たちのホームグラウンドで、どのチームがタイトルをかけて戦うのか、今から待ちきれません」

オニール氏「自分の国のユニホームを身にまとったことがある人なら、このような瞬間がどれほど意味のあるものか理解できるでしょう」