¥ì¥Ö¥í¥ó¡¢ÂçµÏ¿¥¹¥È¥Ã¥×¤â¡Ä¡ÖÆÃ¤Ë¤Ê¤¤¤è¡£¾¡¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤é¡×¡¡È¬Â¼¤Ø¤Î·àÅª¥Ñ¥¹¤Ï¡ÖÌÂ¤¤¤Ï¤Ê¤¤¡×
2¥±¥¿ÆÀÅÀ¤ÎÏ¢Â³»î¹ç1297¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×
¡¡ÊÆ¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡ÊNBA¡Ë¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤ÎÈ¬Â¼ÎÝ¤¬4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¥é¥×¥¿¡¼¥ºÀï¤ÇÂç»Å»ö¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Æ±ÅÀ¤ÎºÇ½ªÂè4¥¯¥©¡¼¥¿¡¼¡ÊQ¡Ë¡¢·àÅª¤Ê¥Ö¥¶¡¼¥Ó¡¼¥¿¡¼¡£¥¢¥·¥¹¥È¤·¤¿¤Î¤Ï¥ì¥Ö¥í¥ó¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥º¤Ç¡¢¼«¿È¤Î°ÎÂç¤ÊµÏ¿¤òµ¾À·¤Ë¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡Âè4Q¤ÎºÇ½ªÈ×¡£120-120¤ÎÆ±ÅÀ¤Ç¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¡¡»Ä¤ê4ÉÃ¤òÀÚ¤Ã¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥ì¥Ö¥í¥ó¤Ï¡¢º¸¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÇÂÔ¤ÄÈ¬Â¼¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¤¹¤°¤µ¤Þ¥Ñ¥¹¤òÄÌ¤¹¤È¡¢È¬Â¼¤¬ÎäÀÅ¤Ë3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¡£¥Ü¡¼¥ë¤¬¥ê¥ó¥°¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¾¡Íø¤ò¹ð¤²¤ë¥Ö¥¶¡¼¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Ç¥ì¥Ö¥í¥ó¤Ï8ÆÀÅÀ¡£NBA¸ø¼°X¤Ë¤è¤ë¤È2007Ç¯1·î6Æü¤«¤éÂ³¤±¤Æ¤¤¿2¥±¥¿ÆÀÅÀ¤ÎÏ¢Â³»î¹ç¤¬1297¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£ÃÏ¸µ¶É¡ÖNBC¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡×¤Ï¡¢¡Ö¥ì¥Ö¥í¥ó¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥º¤Î1297»î¹çÏ¢Â³2¥±¥¿ÆÀÅÀµÏ¿¤ÏÅÓÀä¤¨¤¿¤¬¡¢¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤Ï¥Ö¥¶¡¼¥Ó¡¼¥¿¡¼¤Ç¥é¥×¥¿¡¼¥º¤ò123-120¤ÇÇË¤Ã¤¿¡×¤È¤Î¸«½Ð¤·¤Ç¤³¤Î»î¹ç¤òÊó¤¸¤¿¡£
¡¡µÏ¿¥¹¥È¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤¿¥ì¥Ö¥í¥ó¤Î¡ÖÆÃ¤Ë¤Ê¤¤¤è¡£¾¡¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤é¡£¾ï¤ËÀµ¤·¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤¹¤ë¡Ä¤½¤ì¤ËÌÂ¤¤¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¡£¶¯°ú¤Ë¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¤Èµ»öÆâ¤Ç»ØÅ¦¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤·¤«¤·Èà¤Ï¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬Êª¸ì¤ò¿®¤¸¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ËÈà¤ò¿®¤¸¤µ¤»¤ë¥×¥ì¡¼¤òÁª¤ó¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë