粗品の音楽活動にフォーカスした初の展覧会＜粗品の音楽 soshina music exhibition＞渋谷PARCO内のGALLERY X BY PARCOにて本日5日(金)よりスタートした。

芸人活動の傍ら、アーティストとしての活躍の場を広げている粗品。本展では幼少期から現在までの音楽遍歴に迫ったヒストリー(粗品の直筆コメント入り)、使用楽器(ギター、キーボード)や、愛用のTシャツ、ヘアバンドなどの私物、ライブ写真の展示のほか、楽曲「告白」のMVのセットを再現したフォトブースが設置。さらに、本展覧会のために収録された音楽作にまつわる質問に答えた動画も公開されている。

会場内では、ライブ写真やオフショットを収めたZINE、ジャージ、スウェット等の展覧会オリジナルグッズも多数販売。アーティスト粗品の一面に触れられる空間となっている。

なお、今回の展覧会開催を記念したデジタルキャンペーンもスタートした。Apple Music、Spotify、Amazon Music、LINE MUSICのいずれかの音楽ストリーミングサービスで粗品のアーティストページをフォローして、キャンペーン応募フォームから応募すると、粗品の直筆年賀状、もしくは会場限定の粗品の音楽ポスター(直筆サイン入り)が抽選でプレゼントされる。キャンペーン期間は12月22日(月)まで。

■＜粗品の音楽 soshina music exhibition＞ 会期：2025年12月5日(金)〜12月22日(月)

会場：渋谷PARCO GALLERY X BY PARCO（渋谷PARCO B1F）

東京都渋谷区宇田川町15−1

営業時間：11:00〜21:00

※入場は閉場の30分前まで ※最終日のみ18:00閉場

入場料：500円（税込）※入場特典ステッカー付き

展覧会HP：https://art.parco.jp/galleryx/detail/?id=1848

主催・企画制作：株式会社パルコ

協力：吉本興業株式会社 / ユニバーサル ミュージック合同会社

※展覧会内容は予告なく変更となる場合があります ※再入場不可 ■デジタルキャンペーン応募・詳細

https://soshina.lnk.to/artistfollowPR

■『佐々木直人』

2025年9月10日（水）発売 初回限定盤（CD＋2DVD）：UCCS-9067 \8,800（税込）

通常盤（CD）：UCCS-1407 \3,300（税込）

購入・詳細：https://soshina.lnk.to/NaotoSasakiPR 初回限定盤 通常盤 CD ※初回限定盤・通常盤共通

1.ギャーン！

2.告白

3.惑乱竜クレイジア

4.ストケシアの碇星

5.はらぺこジョアンナとマラフーテのたまご

6.粗品のテーマ

7.朝影の宝石

8.想起して15度

9.脱兎の如く目まぐるしく動く時間で

10.毒棘スウィングノート

11.ビームソードで斬れたらいいのに

12.直人とお母さんの歌 粗品：vocal, guitar

藤本ひかり：bass

岸波 藍：drums

Produced by 粗品 ◆初回限定盤ボーナスDVD収録内容

DVD 1：音楽

・アルバム全曲解説

・「道化師のギャロップ」よりライブ映像

不条理な外連味

宙ぶらりん

DVD 2：お笑い

・3度目の幻の岡山旅行ロケ