今夜5日は今年最後の満月 北日本太平洋側や関東〜九州・沖縄で見られる 防寒対策を
今夜5日は今年最後の満月です。12月の満月は「コールドムーン」とも呼ばれます。広く晴れて、満月を見られる所が多くなりそうです。屋外の場合は万全の防寒対策をしてお楽しみください。
12月の満月「コールドムーン」
今日5日午前8時14分に満月を迎えました。今夜5日は、今年最後の満月です。晴れる地域では、まん丸の月を楽しむことができるでしょう。
満月には英語圏で様々な呼び名があります。4月は「ピンクムーン」、6月は「ストロベリームーン」などと月ごとに呼び方が変わります。12月の満月は、冬の寒さが厳しくなり、夜が長くなる頃などから「コールドムーン」と呼ばれます。このような呼び名を思い出しながら、月を眺めてみるのも良さそうです。
今夜 月が見られる所は?
今夜5日は北海道や東北の日本海側では雪が降るでしょう。太平洋側では沿岸に近いほど雲が少なく、満月を見られるチャンスがありそうです。
関東から九州、沖縄にかけては、広い範囲で晴れて、満月を楽しむことができるでしょう。昨日4日の「ほぼ満月」を見られなかった日本海側の地域でも、今夜5日は満月を見られる所が多くなりそうです。
屋外で満月を楽しむ際は、万全の防寒対策が必要です。午後6時以降は、東日本、西日本の平地でも5度前後まで気温が下がるため、ダウンコートや、マフラー、手袋などで暖かくしてお出かけください。
雪の降った地域では路面が凍っていることもありますので、足元にお気をつけください。