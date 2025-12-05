今夜5日は今年最後の満月です。12月の満月は「コールドムーン」とも呼ばれます。広く晴れて、満月を見られる所が多くなりそうです。屋外の場合は万全の防寒対策をしてお楽しみください。

12月の満月「コールドムーン」

今日5日午前8時14分に満月を迎えました。今夜5日は、今年最後の満月です。晴れる地域では、まん丸の月を楽しむことができるでしょう。



満月には英語圏で様々な呼び名があります。4月は「ピンクムーン」、6月は「ストロベリームーン」などと月ごとに呼び方が変わります。12月の満月は、冬の寒さが厳しくなり、夜が長くなる頃などから「コールドムーン」と呼ばれます。このような呼び名を思い出しながら、月を眺めてみるのも良さそうです。





なお、今日5日の東京の月の出は午後4時24分です。

今夜 月が見られる所は?

今夜5日は北海道や東北の日本海側では雪が降るでしょう。太平洋側では沿岸に近いほど雲が少なく、満月を見られるチャンスがありそうです。

関東から九州、沖縄にかけては、広い範囲で晴れて、満月を楽しむことができるでしょう。昨日4日の「ほぼ満月」を見られなかった日本海側の地域でも、今夜5日は満月を見られる所が多くなりそうです。



屋外で満月を楽しむ際は、万全の防寒対策が必要です。午後6時以降は、東日本、西日本の平地でも5度前後まで気温が下がるため、ダウンコートや、マフラー、手袋などで暖かくしてお出かけください。

雪の降った地域では路面が凍っていることもありますので、足元にお気をつけください。