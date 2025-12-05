『黒猫と魔女の教室』来年4月放送でPV解禁 豪華すぎる！追加キャスト12人発表
テレビアニメ『黒猫と魔女の教室』が、2026年4月よりCBC・TBS系全国28局ネット「アガルアニメ」枠(日曜夜11時30分〜)にて放送されることが決定した。あわせて第1弾キービジュアル、PVが公開され、追加キャスト12人が発表された。
【画像】ヒロイン全員可愛い！『黒猫と魔女の教室』追加キャラ12人の設定画
解禁された第1弾キービジュアルは、魔女見習いであるスピカ・ヴァルゴが、仲間たちと共に一等級の魔術師を目指すことが垣間見えるメッセージ性の強いビジュアルへと仕上がっている。
また、第1弾PVでは、個性際立つクロードカヴンの紹介を中心に、スピカの憧れやこれから立ちはだかる障壁など物語性が強く描かれた内容となっている。
『黒猫と魔女の教室』は、「マガジンポケット（講談社）」にて2022年3月16日より連載中の魔法学園ファンタジー漫画が原作。「魔女見習い」スピカ・ヴァルゴは魔法が使えず、憧れの魔法学校合格のためには師匠が必要だが、金もコネもない。そんな時、人語を駆使し魔法を使う謎の黒猫がスピカの前に現れ、魔術を学びたいスピカと呪いを解きたい黒猫の思惑が完全一致し、秘密の師弟関係が結ばれる…というストーリー。
■キャスト
スピカ・ヴァルゴ役：本渡楓
クロード・シリウス役：島崎信長
アリア・アクエリアス役：和泉風花
メロウ・パイシーズ役：鈴木みのり
ユゥ・アリーズ役：橘杏咲
イオ・トーラス役：白石晴香
カストル・ジェミニ役： 上村祐翔
ポルックス・ジェミニ役：長谷川玲奈
タルフ・キャンサー役：石毛翔弥
レオ・レグルス役：ファイルーズあい
アストレア・ライブラ役：大野智敬
ハナ・サソリジョウ役：渡谷美帆
キロン・サジタリアス・アラディア役：浦和希
カペラ・カプリコーン役：櫻井みゆき
