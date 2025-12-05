ガールズグループオーディション番組『HAJIMARE Project ～自分を推して、はじまれ未来。～』の第1話が、本日12月5日20時よりオーディション公式YouTubeチャンネルにて配信を開始する。

（関連：【画像あり】『HAJIMARE Project ～自分を推して、はじまれ未来。～』第1話の場面カット）

本番組は、株式会社スターダストプロモーションと株式会社バンダイナムコミュージックライブによるガールズグループオーディションの模様を凝縮したもの。第1話では、オーディションの二次審査の様子を一部ピックアップしてオンエアする。

二次審査は、初めての対面実技テストに。一次審査を経て約3827名から選ばれた172名の候補生全員がグループごとに行い、歌唱とダンス、審査員との受け答えなどの総合的な評価を元に、2.5次のカメラテストに進むメンバーを決定する。

歌唱に関しては課題曲と自由曲の2曲披露で、課題曲はμ’s「START:DASH!!」といぎなり東北産「服を着て、恋したい」のうちどちらかを候補生自身が選択。自由曲は、カラオケDAMに搭載されている楽曲から自由に選択してワンコーラスを披露する内容となっている。

二次審査を経てカメラテストに進んだメンバーの中から、さらに厳選され次の審査に進むメンバーを選出。番組では、個性豊かな候補生の審査模様を見ることができる。

（文＝リアルサウンド編集部）