QTnetは、運営するMVNOサービス「QTモバイル」で、「期間限定！ 2025年冬のmotorolaスマホ割引キャンペーン」を開催している。期間は2026年1月15日まで。

motorola razr 60

キャンペーン適用条件は、QTモバイルに新規または他社からの乗り換え（MNP）で契約の上、対象スマホを同時購入。または、対象機種への機種変更が条件。

「motorola razr 60」の割引価格は、一括で12万6280円で分割での購入も可能。24回払いでは初回が7370円、2回目以降が月5170円×23回。36回払いの場合は初回が6930円、2回目以降が月3410円×35回。

「motorola edge 40 neo」の割引価格は、一括で5万1040円で分割での購入も可能。24回払いでは初回が2970円、2回目以降が月2090円×23回。

motorola edge 40 neo

「moto g66j 5G」の割引価格は、一括で3万4760円で分割での購入も可能。 24回払いでは初回が1870円、2回目以降が月1430円×23回。

moto g66j 5G

「moto g05」の割引価格は、一括で2万240円で分割での購入も可能。 24回払いでは初回が1012円、2回目以降が月836円×23回。

moto g05