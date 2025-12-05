「ハリウッドセレブ感出てる」庄司智春、ラスベガスで“俺のオンナ”ショット公開「すべてが美しいですね」
お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春さんは12月4日、自身のInstagramを更新。アメリカ・ラスベガスでのプライベートショットを公開し、ファンの注目を集めています。
【写真】庄司智春＆藤本美貴の美し過ぎる“爆笑”ショット
この投稿にファンからは、「毎回投稿が可愛くて、見るのを楽しみにしてます」「色交換したら、意外と似合ってたりして」「幸せな空間にあるものは、すべてが美しいですね 笑顔の庄司夫妻、美しい」「水中メガネしてても可愛いのがめちゃめちゃ伝わります！」「逆にハリウッドセレブ感出てる」「No laugh,No lifeってご夫婦 最強ですね」との声が寄せられました。
(文:勝野 里砂)
【写真】庄司智春＆藤本美貴の美し過ぎる“爆笑”ショット
「#俺のオンナ」庄司さんは「#俺のオンナ」とハッシュタグでつづり、4枚の写真を掲載しました。1枚目には、黒いゴーグルをかけて大きく笑っている藤本さんが写っています。また3枚目には、色違いのゴーグルをかけてにやりと笑う庄司さんの姿も収められていました。庄司さんは、この写真について「ラスベガスのプールでティアドロップ型の水中メガネをこの日初おろししたけど似合ってなくてお互い爆笑 爆笑は美しい」とコメントしています。
お互いの写真を送り合う関係前回の「#俺のオンナ」は11月16日の投稿で、結婚17年目の今でもお互いの写真を送り合っているというエピソードが明かされています。「我ながら凄いと思うけど私は貰うのは嬉しいけどミキティは流石に嬉しくないと思う ただのおじさんだから」と弱気な発言をする庄司さんに、コメント欄で「え？嬉しいよ？！」と藤本さんが返すほほ笑ましいやりとりも見られました。
(文:勝野 里砂)