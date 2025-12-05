ソニーグループは、「Sociable Cart（ソーシャブルカート）：SC−1」で培った複合現実（Mixed Reality）技術を活用した「MR Cruise（MRクルーズ）」をモノレールに搭載したサービスを、沖縄都市モノレール「ゆいレール」において「たびんちゅレール」の名称で12月9日から開始する。

このサービスは、従来景色を見るだけの車窓をエンタテインメント空間に変貌させて移動自体をより楽しめる体験を創出するMR Cruiseを、自動運転カートやタクシーに続いて新たな移動体に展開する初の取り組みであり、沖縄都市モノレールとクラブツーリズム、真宣組の協力のもと実施するもの。

「たびんちゅレール」の乗客は始発の那覇空港から終点のてだこ浦西まで、実際の車窓に映る景色と観光地などに関連したCG・音声などを同時に見ることで、楽しく地域を理解することができるもの。



「たびんちゅレール」車内イメージ

また、SC−1は移動体験をエンタテインメント体験へ進化させる事業だが、サービスを提供する事業者や地域が抱える課題を緩和できるような貢献も視野に取り組んでおり、「たびんちゅレール」においては、オーバーツーリズム対策（那覇空港周辺の渋滞緩和）、オフピーク時間への誘導（MR Cruiseサービスを乗客が少なめな昼間に運行）、マナー向上（MRコンテンツで、やさしく啓発）−−の効果も期待している。

SC-1は従来、景色を見るだけの車窓をエンタテインメント空間に変貌させて、移動自体をより楽しめる体験を創出するもので、これまでゴルフ場やショッピングモール等、多様な場に展開し、累計2万人以上が乗車体験をしてきた。MR Cruiseは、これまで培った複合現実体験をSC−1にとどめるシーやバス、電車など、あらゆる車両に搭載できるようにしたコンテンツサービス。ソニーグループは、この技術を多様な場に展開し、「すべての移動を楽しい移動へ」進化させていく。

［展開日］12月9日（火）

ソニーグループ＝https://www.sony.com/ja