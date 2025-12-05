なか卯が展開する丼ぶりと京風うどんの「なか卯」は、12月10日午前11時から、「黒糖ゼリー紅茶ラテ」を販売する。

「黒糖ゼリー紅茶ラテ」は、香り高いダージリンのフェアトレード茶葉を使用したミルクティーに、沖縄県波照間島（はてるまじま）産の黒糖を使ったゼリーを合わせたドリンク。

世界三大紅茶の一つであるダージリンをじっくりと抽出し、紅茶本来の豊かな風味を引き出した。ミルクを合わせることでコクをプラスし、香り高く上品な味わいのミルクティーに仕上げている。また、黒糖ゼリーが風味豊かなミルクティーに奥深い甘さを加える。ミルクティーと黒糖ゼリーが絶妙に調和した、香り豊かでやさしい味わいのドリンクを楽しんでほしいという。

黒糖ゼリーがつるんとした喉ごしですっきりとした後味のため、単品で楽しむのはもちろんのこと、食事後のデザートとしても楽しめる。また、持ち帰りも可能なので、外出先や自宅でのリラックスタイムにもおすすめだとか。

ぜひこの機会に、近くのなか卯の店舗や家庭で、「黒糖ゼリー紅茶ラテ」を楽しんでほしいという。

［小売価格］320円（税込）

［発売日］12月10日（水）

なか卯＝https://www.nakau.co.jp