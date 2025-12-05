ゴディバ ジャパンは、スイーツブランドamilyとのコラボレーション企画「チアフルチョコチップクッキーアソートメント」を12月16日から、ゴディバ オンラインショップで数量限定販売する。

登録者数176万人を誇るYouTuberユニット、ヘラヘラ三銃士のリーダーありしゃんと、簡単だけどおしゃれなレシピが人気の料理家 杉山絵美さんが“LOVE”をテーマに立ち上げたスイーツブランドamilyとのコラボレーションから誕生した「チアフルチョコチップクッキーアソートメント」を発売する。



左から：ヘラヘラ三銃士のありしゃん、料理家の杉山絵美さん

「チアフルチョコチップクッキーアソートメント」は、チョコレートを存分に味わえる「ダブルチョコレート」、素朴な香りと甘みが魅力の「チョコチップ」など個性豊かな味わいを詰め合わせたクッキーアソートメント。ひとつで満足感のあるサイズも魅力となっている。自身用にもギフトにもおすすめだという。

amilyは、登録者数176万人を誇るYouTuberユニット、ヘラヘラ三銃士のリーダーありしゃんと、簡単だけどおしゃれなレシピが人気の料理家である杉山絵美さんが「LOVE」をテーマに立ち上げたスイーツブランド「amily」。昨年5月にオンラインで商品販売開始し、人気となる。

［小売価格］

チアフルチョコチップクッキーアソートメント 2枚入：1933円

チアフルチョコチップクッキーアソートメント 4枚入：3564円

（すべて税込）

［発売日］12月16日（火）

ゴディバジャパン＝https://www.godiva.co.jp