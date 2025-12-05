ユーザーファーストを追求し次の100年も「しるしの価値」を提供し続けるシヤチハタは、シヤチハタの筆記具ブランド「Artline（アートライン）」から、新シリーズ「LIBERIO（リベリオ）」を発売する。

滑らかな描き心地と鮮やかな発色が特長の「Artline 色鉛筆 LIBERIO（リベリオ）」と、水彩画のような表現を可能にする「Artline 水彩色鉛筆 LIBERIO（リベリオ）」の2種をラインアップ。それぞれ60色セットと100色セットを来年1月5日から発売する。

「Artline 色鉛筆 LIBERIO」は、発色の良いやわらかく滑らかに描ける芯を採用。色を重ねるたびに深まる立体感と、豊かで繊細な質感を表現できる。また、「Artline 水彩色鉛筆 LIBERIO」は、描いた後に水で溶かすことで「ぼかし」「混色・重ね塗り」「しぶき（スパッタリング）」など、水彩画ならではの技法を楽しむことができる。

豊富な色数によって、繊細なグラデーションやニュアンスカラーの表現が可能となり、趣味のイラスト制作から本格的なアートワークまで、幅広く楽しむことができる。

「Artline 色鉛筆 LIBERIO」では、やわらかく滑らかに描ける芯は、軽い力でしっかり発色。色を重ねるたびに深まる立体感と豊かで繊細な質感を表現できる。色鉛筆を立てて描けば細部まで緻密に、寝かせて描けば広い面を柔らかく。持ち方や筆圧による表現の変化を自在に楽しめる。付属品として鉛筆削りが付いている。

「Artline 水彩色鉛筆 LIBERIO」は、描いた箇所を、水を含ませた筆でなじませるだけで、本格的な水彩画のような表現に変化する。また、色を重ねて描き、ぼかすと混色表現が可能となる。しぶきを飛ばすスパッタリングは、水彩画ならではの躍動感を表現できる。水溶けが非常に良いため、色がスーッと広がり、色の深みや柔らかさを自在にコントロールできる。水彩画ならではの技法も手軽に楽しめます。付属品として水彩筆と鉛筆削りが付いている。

［小売価格］

Artline 色鉛筆 LIBERIO：60色セット 7150円／100色セット 1万1550円

Artline 水彩色鉛筆 LIBERIO：60色セット 9350円／100色セット 1万3750円

（すべて税込）

［発売日］2026年1月5日（月）

シヤチハタ＝https://www.shachihata.co.jp