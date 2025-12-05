女優の満島ひかり（40）が5日、NHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）にVTRでゲスト出演。ゲストでスタジオに登場した俳優の柴咲コウについて語った。

「クールな印象も受けるんですけど、ちょこちょこおっちょこちょいだったり、チャーミングな印象を受ける。必ずぬいぐるみみたいなのをカバンにぶら下がっていたり可愛らしい部分がたくさんあって」と熱弁。「それを1つずつ発見するのが凄い好き」だという。

「今（柴咲は）ライブツアー中で週に1回ライブをしていて。週に1回って事は毎週とこかに新幹線で移動して結構大丈夫かな？みたいな話をしたら“意外と大変かも…”って」と柴咲との会話を回想。「弱い部分を隠す人じゃなくて、そのまま出しているので凄くナチュラルで凄く素直な感じ。素敵だなと思う」と魅力を語った。

「自分がお芝居をする前から見ていた柴咲さんという存在としても、次はどんな役やって、どうやって歌って、どういう生活をして、どういうおばあちゃんになっていくのかっていうのが凄く楽しみな先輩」だと告白。「ゆっくり仲良くなっていきたいです」と微笑んだ。

VTRを見た柴咲は「うれしいです。見守られてるわ…」とニッコリ。自身を「警戒心は強いと思う」と説明しつつ「ひかりちゃんのキャラクターがオープンにさせてくれる。年齢だったりを問わず。彼女自身が開示してくれるところがあるので、こちらも安心していろいろ話せちゃう。撮影の時も困ったらひかりちゃーん！っていう感じでした」と振り返った。